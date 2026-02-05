Compromís per Castelló exige una reforma integral en el CEIP Enric Soler i Godes

Compromís per Castelló ha alertado de las deficiencias que sufren espacios clave como el comedor, el patio, las aulas de Infantil, la climatización o la ausencia de gimnasio en el CEIP Enric Soler i Godes, por lo que exige una actuación integral en el centro que vaya más allá de reparaciones puntuales.

Esta reclamación llega después de la reunión que la coalición ha mantenido una reunión con la AFA del CEIP Enric Soler i Godes para conocer de primera mano las principales reivindicaciones de la comunidad educativa, recogidas en un informe detallado que evidencia el estado precario del centro.

Desperfectos

El concejal de Compromís, Pau Sancho, ha explicado que “estamos hablando de carencias estructurales que afectan al día a día del alumnado y del profesorado, y que solo pueden resolverse con una reforma integral del centro, ya que se trata de desperfectos de un calado importante”.

En este sentido, Sancho ha insistido en que “Compromís sigue defendiendo la vigencia del plan Edificant y, sobre todo, la necesidad de que el Ayuntamiento de Castelló planifique las actuaciones educativas con una visión de ciudad, más allá de pequeñas reparaciones”.

Asimismo, ha recordado que “no puede ser que hace dos años se recibieran más de cinco millones de euros de la Conselleria para construcciones educativas y que este año el presupuesto no llegue a los 200.000 euros”.

Comedor nuevo

En cuanto al CEIP Enric Soler i Godes, la AFA señala la urgencia de disponer de un comedor nuevo y de mayor capacidad. A pesar de funcionar con dos turnos, el espacio actual resulta insuficiente si todo el alumnado del centro decidiera hacer uso del servicio.

Además, la mala sonoridad del local provoca un nivel de ruido constante que hace muy incómodo el tiempo de comedor para niños y niñas. Ante esta situación, la comunidad educativa ha planteado diversas soluciones que requieren una intervención estructural.

Otra de las principales necesidades es la construcción de un gimnasio, una demanda histórica del centro que se remonta a hace treinta años. La falta de un espacio cubierto obliga a suspender las clases de Educación Física cuando llueve y limita tanto la actividad deportiva como otros usos culturales y sociales del centro. A pesar de existir espacio reservado para esta infraestructura, el proyecto ha quedado paralizado durante el actual mandato de la alcaldesa, Begoña Carrasco.

Sustitución de ventanas

El informe también alerta de la necesidad urgente de sustituir las ventanas del centro, muy antiguas y sin capacidad de aislamiento, lo que provoca frío en invierno y exceso de calor en verano. A ello se suma el mal estado del suelo del aulario de Infantil, con un pavimento vinílico deteriorado, insalubre y potencialmente peligroso para niños y niñas de corta edad.

En cuanto al patio, la AFA reclama un plan de mantenimiento real y continuado. Se trata de un espacio muy amplio, con grandes zonas de tierra que, con el paso del tiempo y las lluvias, se han desplazado, generando desniveles y elementos peligrosos, como el tobogán actualmente en malas condiciones.

Reformas integrales que no llegan

Ante todas estas necesidades, Compromís reclama una solución urgente y una planificación seria de las reformas educativas en la ciudad. En este sentido, la coalición recuerda que no son pocos los centros que necesitan actuaciones integrales, como el Bisbe Climent, Cervantes, Sant Agustí, Jaume I, Mestre Armelles, Carles Selma o Sant Marcos, así como proyectos históricos como el CEIP Enric Soler i Godes o los nuevos conservatorios, que “han quedado absolutamente abandonados por el gobierno de Begoña Carrasco y Pérez Llorca”, ha concluido Sancho.