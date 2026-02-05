Testimonio
Fide Mirón, paciente de enfermedad rara: "Pido más investigación y acompañamiento porque no quiero que nadie pase por lo que yo he pasado"
Nació con 'porfiria eritropoyetica' y solamente hay siete casos en España. Anima a salir adelante y a no rendirse pese a que el pronóstico "sea duro"
Fide Mirón padece porfiria eritropoyetica, una enfermedad rara de la que solamente existen siete casos en España y 300 en todo el mundo y para la que falta tratamiento. Nació con esta patología y los seis meses fue detectada para luego llegar el diagonóstico. Los médicos no eran optimistas y para sus padres fue un duro golpe cuando les dijeron que no se podía hacer nada y que posiblemente no llegaría a la adolescencia.
Pero hoy en día Fide Mirón es una mujer de 52 años que ha hecho frente a su enfermedad en un largo peregrinaje "de mucho dolor en el que perdí mi rostro y mis manos". En su día a día afronta "lo desconocido, con días en los que tengo mucho dolor y siempre busco la fuerza para salir adelante pero creo que falta acompañamiento para afrontar estas enfermedades raras", continúa Mirón.
"Quiero que nadie pase por dónde yo he pasado y pido investigación y más empatía", ha continuado Fide Mirón, tras animar a las personas que padecen una enfermedad rara a salir adelante y que no se rindan pese a que el pronósitco sea duro".
