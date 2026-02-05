Magdalena
La filla del creador del Pregó, l'encarregat de preparar les canyes i Sant Roro, Fadrins Honorífics 2026 de les festes de Castelló
Adjudicats el Mesó de la Tapa i la Cervesa en la plaça d'Espanya, el Mesó del Vi al parc Rafalafena; els Food Trucks en la plaça Illes Columbretes i el Mercat artesanal en l'antic recinte de Fires i Mercats
Castelló donarà els Fadrins Honorífics de 2026 a Asunción Segarra Segarra, filla de Manuel Segarra Ribes, creador i impulsor de la Cavalcada del Pregó; a José Fernando Renau, encarregat de la preparació de les canyes que s'utilitzen en la Romeria dels Canyes; i a Sant Roro, personatge de la Nit Màgica de Xarxa Teatre i figura molt popular i identificativa dins de les festes fundacionals, que encarna els valors de la festa i l'alegria, que forma part d'un dels actes més multitudinaris de la nostra setmana gran, segons ha informat este dijous la presidenta del Patronat Municipal de Festes, Noelia Selma, després de la celebració de la reunió del consell rector de Festes.
Selma ha recordat que “els Fadrins Honorífics són unes distincions, a proposta de la Junta de Festes, que reconeixen la trajectòria, aportació o relació amb les festes de la Magdalena. Un premi honorífic que servix també per a difondre la labor dels qui, al llarg de la història, han contribuït a fer més gran les nostres festes fundacionals”. “Esta aprovació és possible gràcies a la bona gestió del Govern municipal que ha permés comptar ja amb els pressupostos 2026 en vigor des d'el mes de gener passat. Això permet també fer també efectiu, dins del termini i en la forma corresponent, els diferents convenis de col·laboració i que els col·lectius puguen així afrontar amb major liquiditat els pagaments que són propis d'estes dates festives”, ha dit Selma.
A més, durant la reunió, els assistents han aprovat diversos convenis que beneficien als ens vinculats (Colla del Rei Barbut, Germandat dels Cavallers de la Conquesta i Colla Bacalao ), les 19 Gaiates; Federació Gestora de Gaiates i Federació de Colles i que sumen un total de 31.500 euros.
Per a Selma “esta és una mostra més que l'actual Govern municipal que dirigix l'alcaldessa, Begoña Carrasco, està sempre al costat de les entitats festives de la nostra ciutat. D'esta manera complim amb l'objectiu que els col·lectius puguen disposar de les ajudes abans de Magdalena”.
Aprovació mesons
Altre dels assumptes que s'han vist aprovats en esta reunió del Patronat Municipal de Festes ha sigut l'adjudicació de les diferents mesons que s'instal·len durant les Festes de la Magdalena en diferents punts de la ciutat.
Així, la regidora de Festes ha explicat que “s'ha aprovat l'adjudicació a del Mesó de degustació de cerveses i tapes instal·lat en la Plaça d'Espanya. D'altra banda s'ha adjudicat la fonda de temàtica vinícola que s'instal·larà al Parc de Rafalafena, a més de l'autorització per a la instal·lació i explotació de Food Trucks en la plaça Illes Columbretes”.
Finalment, Noelia Selma ha informat que “s'ha aprovat així mateix la instal·lació del Mercat Artesanal en l'antic recinte de Fires i Mercats de l'avinguda de la Mar”.
