'Jaque mate' a los atascos en la macrorrotonda de acceso a la AP-7: la ronda Oeste de Castelló y un nuevo vial lateral descongestionarán el tráfico

El Ayuntamiento de Castelló, la Generalitat valenciana y el Gobierno central han dado un paso más para descongestionar de tráfico la macrorrotonda de acceso a la AP-7. Dos viales, la ronda Oeste cuando esté finalizada y otra carretera lateral que ejecutará el Ministerio y que desembocará en la circunvalación desde la N-340 para entrar en Castelló son los dos proyectos que contribuirán a hackear los atascos en esta redonda.

Vicent Sales es el portavoz del equipo de gobierno local de Castelló. / Mediterráneo

Así lo ha explicado el portavoz del equipo de gobierno, Vicent Sales, quien ha destacado que la junta de gobierno local ha aprobado este jueves el inicio de nuevas expropiaciones para avanzar en la culminación definitiva de la ronda Oeste. "Damos un paso muy importante para culminar una infraestructura que llevaba más de 30 años pendiente. La finalización de la circunvalación es un compromiso que adquirimos con los castellonenses y estamos cumpliendo con la palabra dada”, ha dicho, tras destacar que se ha dado luz verde a la última expropiación por más de 145.000 euros del primer tramo de este vial que se prolongará desde la rotonda de la Silla, en la carretera de Borriol, hasta la carretera de l'Alcora.

Una ronda Oeste que encara su parte final y que desembocará en una rotonda que se construirá en la ronda Sur.

Vial de la ronda sur que enlaza la glorieta de entrada al CEU con la macro rotonda de la AP-7. / Mediterráneo

Cabe recordar que a finales de 2024 el Ayuntamiento de Castelló y la Generalitat Valenciana alcanzaron un acuerdo para completar esta infraestructura estratégica con una inversión total de 46,4 millones de euros, de los cuales 9,2 millones serán aportados por el Ayuntamiento y 37,2 millones por la Generalitat.

Rotonda de la carretera de Borriol desde dónde se iniciará la primera fase de la ronda Oeste. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Las obras permitirán ejecutar los 2,35 kilómetros pendientes, desde la glorieta de acceso a la CV-151 y los accesos a la Universitat Jaume I hasta la rotonda de conexión con la N-340, la AP-7 y la CV-17. Con esta actuación, el actual equipo de gobierno culminará un proyecto clave para la movilidad y el desarrollo de la ciudad, desbloqueando una infraestructura esperada por la ciudadanía .

Apuesta por la renaturalización y la biodiversidad

Dentro del compromiso municipal por avanzar hacia un Castelló más verde, sostenible y con espacios urbanos de mayor calidad, el ejecutivo local ha aprobado la concesión de una beca de especialización profesional en proyectos de renaturalización y biodiversidad urbana, financiada con fondos europeos. Esta cuenta con una dotación de 21.587 euros y una duración de 18 meses, y permitirá impulsar iniciativas que integren soluciones basadas en la naturaleza, fomenten la biodiversidad y contribuyan a mejorar la calidad ambiental y el bienestar de los vecinos.

Asimismo, se concederán 60.000 euros en ayudas destinadas a la captura, esterilización y retorno (método CER) de felinos en colonias autorizadas, dirigidas a asociaciones y ONG especializadas.