Fiestas
Leticia Sabater regresa a Castelló por Magdalena: dónde y cuándo
La artista no se pierde ni unas fiestas de Castelló y este 2026 no será menos en uno de los escenarios más populares de la semana grande
Vuelve a Castelló. Y seguro que no deja a nadie indiferente. La mediática y siempre controvertida Leticia Sabater regresa a la capital de la Plana y lo hace en plena Magdalena. Después de protagonizar una de las actuaciones más locas de los últimos tiempos apareciendo a lomos de un poni en el escenario en las fiestas de la Torre d'en Besora, la polifacética artista no defrauda y demuestra por qué sus actuaciones son siempre el plato fuerte de la agenda. Ya lo fue en Vila-real, en las fiestas de El Progreso; o el pasado año, con su actuación en la gaiata 13. Y este 2026 no quiere perderse 'les millors festes del món'.
Será en la calle Lluis Vives, en el escenario de la Colla Bacalao, que prepara una intenta agenda musical para la semana grande, con 17 actuaciones mañana, tarde y noche, con vermut, tardeo y verbena en una programación "ecléctica, compensada y para todas las generaciones", como ha explicado el presidente de la Colla Bacalao, Francisco Pastor. Ha señalado además que "será un escenario abierto, para toda la ciudadanía, con grupos, DJ y las actuaciones estelares de El Serrucho y Leticia Sabater".
El Serrucho hace doblete en Colla Bacalao. Es uno de los artistas que no falla por Magdalena, y sobre todo, después de acuñar su tema propio para la semana grande, 'Magdalenaaaaa', y estará a los mandos de la nave berberisca el domingo y el miércoles.
Bandas como Five, Malaidea Rock Band, Kasparov, Los Makis, Taranto, Genz, Kinky Band, Jarana y el show de La Freska tampoco se pierden las fiestas fundacionales.
Pero el "plato fuerte" será una Leticia Sabater que estará en Castelló el jueves 12 a las 23.30 horas, en el Magda Pop Fest, donde también actuará, como telonero, Dj Pascu, entre otros: Y La Freska, el último sábado. "La hemos invitado a venir para pasarlo bien, para que nos acompañe y para todo Castelló", ha señalado Pastor. "Queremos que la gente venga a la colla, que participe de nuestros vermús, comidas y cenas, de nuestro tardeo y, por la noche, de la fiesta en la calle, abierta", ha dicho el presidente.
La programación de conciertos:
-Sábado 7 de marzo
- 12:00 Grupo Five
- 17:00 Malaidea Rock Band
- 19:00 • 23:30 Orquesta United Band
-Domingo 8 de marzo
- 18:00 Kasparov
- 23:30 Showman Serrucho
-Lunes 9 de marzo
- 18:00 Dj Residente Bacalao
- 23:00 Dj Residente Bacalao
-Martes 10 de marzo
- 18:00 a 2:00 Bacalao Remember Fest by MDT Radio
-Miércoles 11 de marzo
- 17:00: Grupo Los Makis
- 19:00 Grupo Taranto
- 23:30: Showman Serrucho
-Jueves 12 de marzo
- 17:00: GenZ + Dj Residente Bacalao
- 23:30: Magda Pop Fest con Leticia Sabater, Dj Pascu & more
-Viernes 13 de marzo
- 18:00: Tributo LODVG + Dj Residente Bacalao
- 23:00 Kinky Band
-Sábado 14 de marzo
- 18:00: Grupo Jarana + Dj Residente Bacalao
- Noche: La Freska (Fiesta Show 2000)
Bacalao prepara un gran Pregó
Colla Bacalao prepara, además, "un gran Pregó" para este 2026. "Seremos unas 60 personas, entre los participantes en el desfile en la 'lucha' a pie de calle, sobre el barco berberisco, bailarines y la batukada", ha explicado el presidente, que pone el acento en la "preparación para una cita tan importante, que recuerda la fundación de nuestra ciudad y de dónde venimos". La gran carroza del barco pirata volverá a surcar las calles de Castelló lanzando miles de caramelos desde el Forn del Pla hasta la Puerta del Sol.
Será una Cavalcada "más ágil" después de la solicitud de la Junta de Festes para dinamizar un Pregó con "más participación que nunca".
