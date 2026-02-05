Movimientos en el comercio de Castelló por el traslado de una marca destacada en el centro

Un establecimiento de Castelló dedicado a la venta de telefonía móvil ha cambiado su ubicación en el centro de la capital de la Plana evitando su cierre definitivo como ha ocurrido con otras firmas que se ubicaban en la misma calle.

De esta forma, Vodafone, que estaba abierta muy cerca de las Cuatro Esquinas, en la calle Enmedio, ocupa ahora el local que dejó Parfois, tal y como ha podido comprobar este diario. Esta firma de complementos también optó por el traslado a un espacio ubicado enfrente de su antiguo comercio y siguió apostando por el centro al contrario que otras marcas que han preferido seguir en otros centros comerciales o cerrar sus puertas de forma definitiva, tal y como ha publicado Mediterráneo en diversas ocasiones.

Sin embargo, todavía existen numerosos locales que siguen cerrados pese a que otros, los menos, están en obras de reforma. Por este motivo, desde el área de Comercio del Ayuntamiento de Castelló insisten en la puesta en marcha de campañas comerciales que contribuyan a dinamizar el centro de la ciudad. A estas se suman los trabajos de rehabilitación del Mercado Central que comenzarán una vez los vendedores se trasladen al mercado provisional y que darán paso, en un año y con una inversión de 10 millones, a un nuevo espacio con venta de productos locales y gastronomía en el casco urbano.