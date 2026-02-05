Los patinetes vuelven a la actualidad en Castelló: lo que cuesta el seguro de responsabilidad civil y la documentación que necesitas para contratarlo

La obligatoriedad de que los patinetes eléctricos tengan que disponer de un seguro de responsabilidad civil a la hora de circular por la ciudad ha propiciado una avalancha de peticiones en las aseguradoras y corredurías de seguros llegando a incrementar hasta un 50% las consultas desde inicios de este año que es cuando ha entrado en vigor la ley de la Dirección General de Tráfico (DGT) a este respecto. Además, a finales del año 2025 se activó también la ordenanza municipal que permite multar a los usuarios infractores en Castelló. Así lo ha confirmado a este periódico Pablo Ibáñez, director comercial de Link Broker, quien ha explicado que el coste de un seguro de estas características oscila entre los 70 y los 240 euros al año, en función de la edad del usuario. La cantidad más barata sería para personas con edades comprendidas entre los 18 y los 30 años y la más cara, entre 16 y 18 años.

En referencia a los de 15 años (la ordenanza municipal autoriza el uso del patinete eléctrico a partir de esta edad), Ibáñez ha destacado que "en la actualidad existe un vacío legal a este respecto, ya que mientras la ley habla de edad mínima de 16 años, la norma municipal lo hace de 15 años". En cuanto a la cantidad que sufragaría el seguro, el director comercial de esta correduría ha detallado que el de "daños materiales a un tercero sería de 1,3 millones de euros, mientras que por daños personales a un tercero, de casi 6,5 millones".

En el mismo sentido se ha pronunciado Fernando Solsona, presidente del Colegio de Mediadores de Seguros de Castellón, quien alerta de la necesidad de circular por las zonas autorizadas para este tipo de vehículos con el fin de evitar "sorpresas porque el seguro podría no hacerse cargo de los costes si el usuario va por viales nos autorizados para patinetes". "Sacar un seguro es un acto de responsabilidad social y más aún cuando la ley exige tenerlo", ha continuado Solsona.

Documentación requerida

Finalmente, Ibáñez ha detallado que todos los patinetes tienen que estar homologdos y que para contratar la poliza lo primero que se tiene que hacer es registrar el vehículos en la página web de la DGT para generar un número de matrícula y se deberá pagar una tasa de 8,75 euros. Seguidamente, con ese documento se tiene que acudir a una compañía aseguradora o una correduría o agente de seguros. Esta emitirá la póliza con el número de bastidor con la condición de que el cliente le presente el número de matrícula en el plazo de un mes ya que en muchas ocasiones la DGT tarda unos días en hacerla llegar al solicitante. Con todo este proceso, la emisión del seguro es inmediata, ha concluido Ibáñez.