La plaza de los 'dos nombres' de Castelló ya se llama solamente 'Nou d'Octubre'

La plaza de Castelló que tenía dos nombres ya se llama solamente Nou d'Octubre. El Ayuntamiento de la capital de la Plana acaba de instalar la placa que recoge la nomenclatura correcta de este espacio de la capital que hasta hace unos días, y pese a haber aprobado el nuevo nombre la junta de gobierno del 8 de octubre, todavía acogía la cerámica con el nombre de País Valencià. Así lo recogió el periódico Mediterráneo.

El cambio de nombre fue un acuerdo entre el PP y Vox, ambos forman el gobierno municipal, y a propuesta de los representantes del partido de Abascal.

Placa de cerámica que identifica la plaza 'Nou d'Octubre'. / Mediterráneo

De esta forma, el enclave, situado entre las calles Ramón Llull y Convento de San Francisco y que conecta la calle Trinidad con la avenida Valencia, ya ha oficializado su nueva nomenclatura y es el primer cambio de estas características que ha liderado el ejecutivo local de Carrasco.

La modificación de la nomenclatura de viales fue predominante en el anterior gobierno progresista en cumplimiento de la ley de Memoria Democrática, según defendió siempre la entonces concejala de Cultura, y las plazas Herrero Tejedo y Sánchez Gozalbo pasaron a llamarse Isabel Clara Simó y Empar Navarro y las calles Carlos Fabra Andrés, Santos Vivanco, Cronista Revest y Arquitecto Traver Tomás, Beatriz Guttmann, Guillem Agulló, Padre Ricardo y Germà Colón respectivamente.