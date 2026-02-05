Rifirrafe entre el PP y PSOE por los certificados de arraigo en Castelló

Cruces de acusaciones este jueves entre el PSPV y el PP de Castelló a cuenta de la tramitación de los expedientes de arraigo. Desde el grupo municipal socialista, su portavoz adjunto, José Luis López, ha denunciado la paralización de la expedición estos expedientes como consecuencia directa de la falta de medios en la Oficina de Atención a Personas Migradas (Pangea) una responsabilidad exclusiva del Ayuntamiento que dirige Begoña Carrasco.

López ha señalado que el consistorio mantiene bloqueados más de 800 expedientes de arraigo social, lo que supone condenar a cientos de personas migrantes a vivir en la irregularidad administrativa, sin poder trabajar legalmente ni acceder con normalidad a derechos básicos. “No estamos ante un problema puntual ni burocrático, estamos ante una decisión política del gobierno del PP y Vox, que ha dejado caer un servicio esencial”, ha afirmado.

Alarma social

Por su parte, el concejal de Convivencia Social e Interculturalidad, Vicent Sales, ha lamentado la alarma social que ha querido generar el PSPV con “una más de su fábrica de bulos”, al difundir deliberadamente que existe una supuesta parálisis de expedientes de arraigo social que afectaría a cientos de inmigrantes en la ciudad.

Sales ha aclarado los datos. Así, en 2024 se tramitaron 337 expedientes y en 2025 se han realizado 463 informes y existen actualmente 273 en proceso. En cuanto a 2026, todos los expedientes están al día.

El edil ha explicado que la situación tiene una causa clara. “Si el PSOE se hubiera preocupado de informarse sobre el cambio normativo, sabría que desde el 20 de mayo se modificó el Reglamento de Extranjería y que hasta finales de septiembre o principios de octubre no se trasladaron a las administraciones locales las directrices sobre el contenido de los informes y la actualización de los modelos”, ha afirmado.

Falta de medios

Desde el lado socialista, José Luis López ha recordado que el Ayuntamiento debe dotar de medios humanos y técnicos a la oficina Pangea. En el pleno municipal de la semana pasada, el grupo denunció que faltan tres mediadores interculturales fundamentales para desbloquear los informes de arraigo social, dos plazas que llevan tiempo sin cubrirse y una tercera que el gobierno municipal ha decidido trasladar a otro servicio, agravando aún más el colapso existente.

Según López, esta situación está provocando retrasos de meses en entrevistas e informes que son imprescindibles para regularizar la situación administrativa de las personas migrantes. “Estamos hablando de personas que quieren trabajar, cotizar y vivir con normalidad, pero a las que el Ayuntamiento les cierra la puerta por falta de voluntad política”, ha señalado.

Por su parte, Sales ha afirmado que "los técnicos municipales están llevando a cabo una clasificación de los expedientes pendientes para determinar cuáles requieren informe de arraigo social conforme a la nueva regulación".