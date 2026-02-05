Sales niega "tráfico de influencias" en el 'caso de la zona azul' de Ramírez en Castelló

El portavoz del equipo de gobierno, Vicente Sales, ha negado este jueves que exista "tráfico de influencias" en el caso de la zona azul y las multas de la ORA que, según el grupo municipal del PSOE, no no ha pagado el concejal dd Movilidad, Cristian Ramírez.

El edil popular ha defendido que Ramírez entró como concejal el 17 de junio de 2023, por lo que si las sanciones se dieron antes de ser edil "no se puede hablar de tráfico de influencias" y ha recordado que ni el Ayuntamiento de Castelló ni Ramírez han recibido el auto de la Audiencia Provincial desvelado por los socialistas el pasado viernes.

Sales ha destacado que al anterior equipo de gobierno formado por el PSOE, Compromís y Podemos "le prescribieron 8 millones de euros en sanciones, desde 2020-2021, porque no fueron capaces ni de cobrarlas o de notificarlas, según ha podido investigar el equipo de gobierno.

"Ramírez se puso al día con el pago de las 29 multas que debía y que estaban en periodo voluntario de pago", ha insistido Sales, tas confirmar que ni al departamento de recaudación ni a la empresa de la ORA les consta las cifras que ha dado el PSOE.

Finalmente, Sales ha recorado que el contrato de recaudación, cuando llegó el PP y Vox al gobierno local, "llevaba caducado siete años, por lo que no se podían hacer mejoras en el servicio de recaudación".