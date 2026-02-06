Alumnos del taller de empleo de Castelló ponen en valor instalaciones municipales "para mejorar la calidad de vida"

El centro de vecinos y jubilados del barrio San Lorenzo cuenta con una barra de bar y una cocina nuevas que prestarán servicio antes del verano y después de finalizar los trabajos que han realizado los alumnos de carpintería, albañilería, fontanería y cerámica pintada a mano del taller de empleo del Ayuntamiento de Castelló de Tetuán XIV. Además, en cuanto se adjudique este servicio, los vecinos también dispondrán de mesas y sillas en la plazoleta de enfrente de este edificio para sus ratos de ocio.

La alcaldesa junto a los concejales, los alumnos de los talleres de empleo y vecinos del grupo San Lorenzo. / P. A.

Así lo ha destacado este viernes la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, quien ha visitado estas instalaciones y ha puesto en valor el trabajo de estos alumnos que también han realizado un anclaje para un toldo en el grupo Rosario; la rehabilitación de la cafetería del centro de mayores del grupo San Agutín; reformas en Tetuán XIV así como en las dotaciones de la Policía Local y los bomberos. En estos momentos hay 140 personas en 16 talleres de empleo para potenciar la "inserción laboral" y a partir de marzo habrá nuevos de jardinería, carpintería, fontanería y cerámica pintada a mano, ha destacado la primera edila. Precisamente los alumnos de este último grupo han sido los responsables de realizar la cerámica de San Lorenzo que da la bienvenida al centro cívico de este barrio.

Redondo, Carrasco, Cabañero y Adsuara junto a la cerámica de San Lorenzo en la puerta del centro y realizada por los alumnos del taller de cerámica pintada a mano. / P. A.

Carrasco, quien ha estado acompañada por los concejales Juan Carlos Redondo (Empleo), Paco Cabañero (Barrios) y Clara Adsuara (Gente Mayor) además de por el presidente de la Asociación de Vecinos San Lorenzo, Enrique Javier Guillamón, y el de la Asociación de Jubilados de este barrio, José Polo, ha destacado la puesta en marcha de estas mejoras en este grupo periférico donde residen alrededor de 2.000 vecinos y ha anunciado que el barrio tendrá nuevos columpios "gracias a los presupuestos participativos".

Cocina del centro cívico del grupo San Lorenzo. / Mediterráneo

El presupuesto para la reforma de la barra y la cocina de este centro de San Lorenzo han sido 25.000 euros en material y 15.000 euros en mobiliario "ya que la mano de obra proviene de los alumnos de los talleres de empleo que "es la mejor política social".

Finalmente, Carrasco ha mostrado su satisfacción por la bajada del paro y el incremento de afiliados a la Seguridad Social en Castelló.