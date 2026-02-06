Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Encuesta: ¿Te gusta la canción oficial de la Magdalena 2026?

El cantante Tacho es el protagonista del hit magdalenero que mezcla la cumbia con el pasodoble en valenciano

Imagen promocional del cantante Tacho para su canción sobre la Magdalena.

Redacción Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Castellón

El cantante valenciano Tacho pone música a la Magdalena 2026 con una canción exclusiva para la capital de la Plana de la mano del consistorio. Se trata de un tema cumbia-pasodoble en valenciano que se convertirá en un hit magdalenero con el fin de promocionar la fiesta.

Tacho es el nombre artístico del músico Sergi Aragó, trombonista y cantante nacido en la ciudad de València. Se trata de un artista que fusiona la cultura popular valenciana y el sonido de banda con los ritmos latinos más actuales. Hasta el momento, en su carrera, Tacho ya ha colaborado con artistas renombrados a nivel nacional como C. Tangana o Nil Moliner.

Los tres ejes vertebradores del turismo de Castelló: cultura, tradición e identidad

Alumnos del taller de empleo de Castelló ponen en valor instalaciones municipales "para mejorar la calidad de vida"

El PSOE de Castelló denuncia que el concejal Ramírez "sigue aparcando presuntamente en la zona azul sin pagar"

La Magdalena 2026 sonará a latino y urbano: así es la nueva canción de las fiestas de Castelló

El PSOE afirma que la Generalitat deja sin ejecutar el 70% de la inversión prometida en Castelló en 2025

Encuesta: ¿Te gusta la canción oficial de la Magdalena 2026?

Mano dura contra los usuarios de patinetes sin casco en Castelló: 170 multas en un mes

