Encuesta: ¿Te gusta la canción oficial de la Magdalena 2026?

El cantante valenciano Tacho pone música a la Magdalena 2026 con una canción exclusiva para la capital de la Plana de la mano del consistorio. Se trata de un tema cumbia-pasodoble en valenciano que se convertirá en un hit magdalenero con el fin de promocionar la fiesta.

Tacho es el nombre artístico del músico Sergi Aragó, trombonista y cantante nacido en la ciudad de València. Se trata de un artista que fusiona la cultura popular valenciana y el sonido de banda con los ritmos latinos más actuales. Hasta el momento, en su carrera, Tacho ya ha colaborado con artistas renombrados a nivel nacional como C. Tangana o Nil Moliner.