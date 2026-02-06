Encuesta: ¿Te gusta la canción oficial de la Magdalena 2026?
El cantante Tacho es el protagonista del hit magdalenero que mezcla la cumbia con el pasodoble en valenciano
El cantante valenciano Tacho pone música a la Magdalena 2026 con una canción exclusiva para la capital de la Plana de la mano del consistorio. Se trata de un tema cumbia-pasodoble en valenciano que se convertirá en un hit magdalenero con el fin de promocionar la fiesta.
Tacho es el nombre artístico del músico Sergi Aragó, trombonista y cantante nacido en la ciudad de València. Se trata de un artista que fusiona la cultura popular valenciana y el sonido de banda con los ritmos latinos más actuales. Hasta el momento, en su carrera, Tacho ya ha colaborado con artistas renombrados a nivel nacional como C. Tangana o Nil Moliner.
