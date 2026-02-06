La Magdalena 2026 sonará a latino y urbano: así es la nueva canción de las fiestas de Castelló

Las fiestas de la Magdalena 2026 de Castelló ya tienen su propia canción y, en esta ocasión, con ritmo latino y urbano y en la que ha colaborado la Banda Municipal. El cantante valenciano Tacho pone música a la semana grande con una canción exclusiva para la capital de la Plana de la mano del consistorio. Se trata de un tema cumbia-pasodoble en valenciano que se convertirá en un hit magdalenero con el fin de promocionar la fiesta. Las localidades de València y Alicante también han optado por este cantante para promocionar sus respectivas fiestas como son las Fallas y las Hogueras respectivamente.

De esta forma, el artista protagoniza un videoclip cargado de fantasía y, según explicó la concejala de Fiestas, Noelia Selma, "acabamos de vertebrar festiva y musicalmente junto con las otras ciudades hermanas".

La nueva canción magdalenera «está inspirada, como no puede ser de otra forma, en la fundación de la ciudad de Castellón, que es el motivo principal de nuestras fiestas. Y recoge actos, espacios y emblemas festivos como la Gaiata o el rotllo i la canya».

Para la concejala «esta canción llega para sumarse a los himnos magdaleneros que todos conocemos y que son también parte imprescindible de nuestras fiestas».

Tacho es el nombre artístico del músico Sergi Aragó, trombonista y cantante nacido en la ciudad de València. Se trata de un artista que fusiona la cultura popular valenciana y el sonido de banda con los ritmos latinos más actuales. Hasta el momento, en su carrera, Tacho ya ha colaborado con artistas renombrados a nivel nacional como C. Tangana o Nil Moliner.