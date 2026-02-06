El MAHLE Eco Rallye Comunitat Valenciana 2026 arrancará el 27 de febrero en Castelló

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, se ha reunido con el presidente del comité organizador del MAHLE Eco Rallye Comunitat Valenciana, Fernando Lobón, con el fin de pulir los detalles de esta decimotercera edición de la prueba, que arrancará el próximo 27 de febrero. En el encuentro también han estado presentes el concejal de Movilidad, Cristian Ramírez, y la concejala de Deportes, Maica Hurtado.

Para la alcaldesa, “estamos deseando que llegue la ceremonia de presentación de equipos y ver nuestra plaza Mayor llena de vehículos eléctricos en una competición de las más importantes a nivel nacional de vehículos respetuosos con el medio ambiente y que sitúa a Castellón en el centro de la sostenibilidad” ”.

En la reunión se han abordado todos los aspectos relativos a la recepción oficial que brindará la alcaldesa a los participantes, como ya realizó el año pasado, y de la ceremonia de presentación de los equipos inscritos, que volverá a celebrarse el viernes 27 de febrero a las siete de la tarde en la Plaza Mayor de Castellón, marcando el arranque oficial de la prueba y acercando todavía más la competición a la ciudadanía.

La decimotercera edición de la cita castellonense seguirá ampliando su compromiso con la sostenibilidad mediante la puesta en marcha de acciones como la guía de buenas prácticas medioambientales que la organización ya impulsó en 2025. Estas acciones han permitido que la prueba se convierta en la primera competición automovilística española en alcanzar la neutralidad en su huella de carbono, un hito que refleja una estrategia orientada a la reducción, medición y compensación de emisiones, con el objetivo de generar un legado sostenible y alineado con los estándares internacionales en materia medioambiental.

"Tras la magnífica aceptación que tuvieron el año pasado la recepción oficial de la alcaldesa y la Ceremonia de Presentación de los participantes en la Plaza Mayor, desde el Ayuntamiento y desde la organización hemos considerado que había que repetirlos", destacó Lobón. "Son dos actos realmente especiales que contribuyen a integrar todavía más la prueba a la ciudad".

La capital de La Plana, centro neurálgico del MAHLE Eco Rallye Comunitat Valenciana, continuará siendo el punto de referencia de la competición. La base de operaciones continuará estando en la Plaza de España, junto a El Corte Inglés, mientras que las verificaciones técnicas se repetirán en el andén central del Parque Ribalta.