Mano dura contra los usuarios de patinetes sin casco en Castelló: 170 multas en un mes

Cinco denuncias por circular en este medio de transporte menores de 15 años. Las sanciones oscilan entre los 80 y los 200 euros

Imagen de archivo de dos usuarias en el mismo patinete.

Imagen de archivo de dos usuarias en el mismo patinete. / Toni Losas

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

Mano dura de la Policía Local de Castelló contra los usuarios infractores de patinetes eléctricos en la capital de la Plana.

Los agentes policiales y de Mobvilidad del Ayuntamiento han formulado desde la reciente entrada en vigor de la Ordenanza Municipal de Movilidad Sostenible, a finales del mes de diciembre y hasta este jueves, un total de170 boletines de denuncia por circular en vehículo de movilidad personal (VMP) sin utilizar el casco de seguridad, contraviniendo lo dispuesto en la misma. Además, se han formulado otras cinco multas por circular en dichos vehículos menores de 15 años, conducta también prohibida por la referida Ordenanza Municipal y que suponen sanciones que oscilan entre los 80 y los 200 euros de multa, según han afirmado fuentes municipales.

Además, la Policía Local, a través de su Sección de Tráfico, en la que también se integran los Agentes de Movilidad, está realizando un control intensivo de este tipo de vehículos, tanto de manera itinerante como en puntos fijos de verificación. Durante estos controles se comprueba el ajuste de dichos vehículos a la normativa vigente para la circulación de los mismos, así como el cumplimiento de las condiciones exigibles a los conductores.

Cabe recordar que conductas como circular dos personas en estos vehículos, la utilización de auriculares o dispositivos de telefonía durante la conducción o la circulación de VMP que superen los 25 km/h, entre otras, se encuentran prohibidas, por lo que en caso de detección son denunciadas por los agentes. También le son exigibles a estos conductores el respeto de la señalización general de tráfico y circulación, así como a semáforos y señales verticales.

Noticias relacionadas y más

Este periódico publicó en su pasada edición la obligatoriedad de contratar un seguro de responsabilidad civil por parte de los usuarios de los patinetes con el fin de poder circular por la ciudad. Para obtener este documento en las corredurías de seguro es necesario acudir previamente a la Dirección General de Tráfico donde se obtendrá la placa para ubicar en el vehículo.

