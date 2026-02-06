La Oficina Municipal de Recaudación de Castelló certifica que Ramírez "no tiene pendiente de pago deudas tributarias en periodo ejecutivo"

Sigue la polémica sobre las multas de la zona azul al concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Castelló, Cristian Ramírez. La Oficina Municipal de Recaudación de la capital de la Plana ha emitido este viernes un documento al que ha tenido acceso el periódico Mediterráneo en el que certifica que tras la comprobación de los datos que figuran en la aplicación informática, el concejal de Movilidad, Cristian Ramírez, "no tiene pendiente de pago deudas tributarias en periodo ejecutivo".

Esta afirmación llega después de que en la mañana de este viernes, el grupo municipal del PSOE desvelara que el edil "sigue aparcando presuntamente en la zona azul sin pagar". El concejal del PSOE José Luis López ha explicado que los vecinos de la zona donde suele estacionar el edil de Movilidad "nos alertaron de esa situación y nos acercamos para comprobarlo tras indicarnos cuál era su vehículo", ha afirmado López, quien ha destacado que "presuntamente, continúa estacionando, en la zona azul sin pagar el parquímetro como sí que hace cualquier vecino y las sanciones están presuntamente en el parabrisas de su coche". "Nos parece de una cara dura y poca moralidad absoluta", ha continuado López. Los socialistas aseguran tener pruebas sobre esta denuncia.

Hay que recordar que el portavoz del gobierno municipal, Vicent Sales, negó este jueves que hubiera "tráfico de influencias" porque las multas impagadas no fueron cuando Ramírez era concejal y acusó al anterior gobierno de dejar de ingresar 8 millones en multas. El secretario general del PSOE en Castelló, Rafa Simó, insistió, sin embargo, en que hay decenas y decenas de "multas que son de cuándo Ramírez era ya concejal".