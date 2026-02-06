El PSOE afirma que la Generalitat deja sin ejecutar el 70% de la inversión prometida en Castelló en 2025

El secretario general del PSPV-PSOE de Castelló y diputado autonómico, Rafa Simó, ha denunciado este viernes que la Generalitat Valenciana "solamente ha materializado un 30% de los fondos prometidos en 2025 para la capital de la Plana, es decir 9,4 millones de los 30,4 previstos". "De cada diez euros anunciados con gran fanfarria por el Consell del PP, siete se han quedado en el cajón", ha destacado Simó en la rueda de prensa que ha realizado en el solar "en el que debía haberse iniciado el nuevo Conservatorio Profesional de Castelló, un espacio donde no se ha movido ni una piedra”.

Simó, quien ha estado acompañado por los concejales Patricia Puerta, José Luis López y Mari Carmen Ribera, ha destacado que los socialistas "no hablamos de previsiones, sino de dinero asignado que no ha llegado a los ciudadanos y ciudadanas de Castelló”. Así, el 60% de las partidas nominativas más importantes (18 de 30) "cierran el año con 0 euros ejecutados", ha dicho. "En la mayoría de proyectos estratégicos no se ha puesto ni un ladrillo, ni se ha pagado una sola factura", ha subrayado Simó, quien ha lamentado que "este es el balance real del PP para Castelló: papel mojado, mucho anuncio y nula ejecución”. En este sentido, el líder socialista ha advertido que “si creen que poniendo máquinas a trabajar a 6 meses de elecciones van a salvar la legislatura, están muy equivocados, la ciudadanía no es tonta”.

"Proyectos clave abandonados"

"Entre los ejemplos más graves", Simó ha destacado el nuevo Hospital General, con dos millones presupuestados y ejecución cero. "La prioridad sanitaria absoluta para la provincia se convierte, bajo el gobierno del PP, en una inversión fantasma", ha lamentado. Lo mismo ocurre con el Centro de Salud Fernando el Católico, el edificio de Correos o el edificio de Innovación de PortCastelló, todos ellos sin inversión materializada en todo el año, ha dicho.

"La gestión del Consell se ha limitado a mantener la inercia de lo ya empezado, pero ha sido totalmente incapaz de arrancar ni un solo proyecto nuevo o prometido, es una legislatura perdida, y todo ello con el silencio cómplice de Carrasco, que antepone la disciplina de partido a las necesidades de Castelló”, ha lamentado.

Por su parte, la portavoz del grupo municipal socialista, Patricia Puerta, ha puesto el foco en la educación y las infraestructuras, calificando de “especialmente sangrante” el caso de los conservatorios. “De más de 1,2 millones de euros presupuestados, solo se han pagado 20.000 euros. Es una burla a estudiantes, familias y profesorado”, ha denunciado.

"La rendición de la alcaldesa"

Puerta también ha señalado la "parálisis" en los institutos Vicent Castell y Crémor, la Ronda Oeste o las ampliaciones del TRAM, todas ellas con ejecución cero, y ha criticado duramente la actitud de la alcaldesa, Begoña Carrasco. “No solo no reivindica las inversiones que necesita Castelló, sino que se ha rendido y ha aceptado que el Ayuntamiento asuma costes que debía pagar la Generalitat, como las expropiaciones de la Ronda Oeste, golpeando directamente el bolsillo de los vecinos y vecinas”, ha afirmado.

“La alcaldesa calla ante las listas de espera en sanidad, calla ante la ausencia de inversiones y calla mientras vende como éxito una gestión que es un fracaso”, ha añadido Puerta, acusando al gobierno municipal de “comprar la mala gestión del Consell de Mazón y traicionar los intereses de Castelló”.

En este sentido, ha exigido al Consell que deje de anunciar inversiones que no ejecuta y, a la alcaldesa, que “defienda de una vez a su ciudad y alce la voz ante sus compañeros de partido”, ha concluido.