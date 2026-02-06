El PSOE de Castelló denuncia que el concejal Ramírez "sigue aparcando presuntamente en la zona azul sin pagar"

El grupo municipal del Ayuntamiento de Castelló ha denunciado este viernes que el concejal de Movilidad, Cristian Ramírez, "continúa aparcando presuntamente en la zona azul sin pagar", según ha afirmado el edil y portavoz adjunto de los socialistas, José Luis López. "Los vecinos nos alertaron de esa situación y nos acercamos para comprobarlo tras indicarnos cuál era su vehículo", ha afirmado López, quien ha destacado que "presuntamente, continúa estacionando, en la zona azul sin pagar el parquímetro como sí que hace cualquier vecino y las sanciones están presuntamente en el parabrisas de su coche". "Nos parece de una cara dura y poca moralidad absoluta", ha continuado López. Los socialistas aseguran tener pruebas sobre esta denuncia.

Por su parte, el secretario general del PSOE en Castelló, Rafa Simó, ha contestado al portavoz del equipo de gobierno, Vicent Sales, quien afirmó este jueves que los socialistas dejaron sin cobrar 8 millones en multa además de salir en defensa el concejal Cristian Ramírez.

"Con respecto al impago de las multas, si el servicio de recaudación no ha funcionado durante los años, el PSOE da todo su apoyo al Ayuntamiento para que vea qué ha podido fallar y el lunes pediremos la información en comisión", ha dicho Simó.

Simó ha querido mostrar su "admiración por el hacia el ejercicio de filibusterismo para defender a un compañero porque empieza a mezclar cosas y otros miembros del gobierno saben que no lo han hecho bien y en privado lo reconocen". "A nivel interno, dentro del equipo de gobierno afirman que la mejor solución que tienen es que Ramírez dimita". "Poer por qué Carrasco no hace dimitir a Ramírez", se ha preguntado el socialista, quien también ha explicado que miembros del equipo de gobierno afirman que "esto es insostenible".

¿Por qué no actúa Carrasco, quién paga la querella que Ramírez le ha puesto a Jorge Ribes?", ha seguido preguntándose Rafa Simó, quien le ha recomendado a Sales que no dañe su reputación de tantos años con "un tema de excusas que duran menos de un día y que no tienen sentido".

"Hay decenas y decenas de muchas multas que son de cuándo Ramírez ya era concejal", ha insistido Rafa Simó. "Si algo no funciona bien que se denuncie y que se depuren responsabilidades porque si Ramírez aguanta hasta las fiestas de la Magdalena, lo señalarán como 'el de las multas' y el Ayuntamiento de Castelló no se merece un concejal en estas condiciones", ha finalizado el socialista.