Los tres ejes vertebradores del turismo de Castelló: cultura, tradición e identidad

La concejala de Turismo de Castelló, Arantxa Miralles, ha incidido este viernes en la necesidad de seguir avanzando hacia una oferta turística desestacionalizada, poniendo en valor la cultura, la tradición y la identidad de Castellón como ejes vertebradores de la estrategia turística. “Nuestro objetivo es generar actividad turística durante todo el año, apoyándonos en nuestros recursos culturales, festivos y patrimoniales, y complementándolos con propuestas vinculadas al deporte, la gastronomía y los eventos, de manera que el turismo se convierta en un verdadero motor de desarrollo económico y social para la ciudad”, ha afirmado la edila en las Jornadas Técnicas de Turismo ¿Por qué?, organizadas por la Escuela de Hostelería Costa de Azahar de Castellón, un encuentro dirigido a profesionales y estudiantes del sector en el que se han abordado los retos y oportunidades del turismo desde una perspectiva estratégica y de futuro.

Durante su intervención, Miralles ha ofrecido una ponencia en la que ha expuesto la estrategia que está desarrollando el Patronato Municipal de Turismo para potenciar el turismo en la ciudad en todos sus ámbitos, realizando un balance de las principales acciones impulsadas durante el último año y explicando las líneas de trabajo que se están siguiendo a partir del I Plan Estratégico de Turismo de Castellón, elaborado el pasado ejercicio en colaboración con la Universitat Jaume I y que actualmente se encuentra en fase de implantación progresiva.

Miralles ha señalado que “el I Plan Estratégico de Turismo no se limita únicamente a analizar la oferta turística existente, sino que profundiza también en las necesidades y expectativas de los visitantes, las tendencias del mercado turístico y las oportunidades de desarrollo a medio y largo plazo. Gracias a este trabajo previo, Castellón cuenta hoy con una hoja de ruta clara, que nos permite priorizar acciones, fijar objetivos en materia de sostenibilidad y calidad, y coordinar de manera eficaz a todos los agentes públicos y privados implicados en el desarrollo turístico”.

El Plan Estratégico se articula en siete líneas clave que vertebran la acción turística municipal: gobernanza, calidad y competitividad, sostenibilidad, digitalización, accesibilidad e inclusión, formación profesional y marketing.