Aquí tienes los detalles de la canción de la Magdalena de Castelló contados por el propio cantante

La canción Castelló està llesta, compuesta e interpretada de manera especial para las fiestas de la Magdalena 2026 por el artista valenciano Tacho (Sergi Aragó), ofrece una nueva visión de las fiestas fundacionales a ritmo de cumbia y pasodoble.

Pero ¿cuál ha sido el proceso de fabricación de la letra, la música y el videoclip que ha contado con un presupuesto municipal de 16.940 euros (IVA incluido) que incluye la composición y la grabación? Tacho, el intérprete de la pieza que nace para contribuir a la promoción de la semana grande, lo cuenta para el periódico Mediterráneo con todo lujo de detalles. Él y su equipo han creado también las canciones para Fallas de València y Hogueras de Alicante y Castelló no podía ser una excepción.

El proceso de creación de la canción comenzó a finales del mes de septiembre y de forma paralela "iniciamos el contacto con el Ayuntamiento para proponerle el proyecto e iniciarlo con su aprobación". "Iniciamos la idea siguiendo con el patrón que hacemos artísticamente, que es juntar la cultura valenciana con estilos latinos y elegimos hacer una cumbia pasodoble para este caso y uno de los requisitos que le pedimos firmemente al Ayuntamiento es que grabara la Banda Municipal de Castelló que enseguida se mostró disponible", cuenta Tacho, quien concreta que la grabación con la Banda Municipal se hizo en un estudio ubicado junto a estadio Sky Fi Castalia. También en Barcelona con el prestigioso bajista Juan Finger y coros.

Un momento del videoclip. / Mediterráneo

La parte musical bebió de la parte conceptual que es representar la fiesta de la Magdalena, la ciudad y la cultura popular castellonera y comenzamos "a informarnos sobre la fiesta, a ver videos, a hablar con la gente, estuvimos en Castelló y durante meses hicimos una inmersión en la fiesta, informándonos y absorbiendo esa información porque lo importante es entender la fiesta emocionalmente", recuerda.

"La canción tiene energía que es la sensación de salir adelante", ha proseguido en declaraciones a este diario. "Todo lo hacemos con un sentimiento de orgullo y pertenencia y de admiración por la cultura popular magdalenera y castellonera. Queremos mostrar un enfoque diferente del amor que le tenemos a nuestra cultura y la diferencia está en la sonoridad, en ese toque de humor, en esos videoclips, en la interpretación de Tacho expresiva, en la puesta en escena, con esa admiración que le tenemos a nuestra identidad", ha dicho.

Por otro lado, la canción acompaña a un videoclip "y nos hemos inspirado en el traje que representa al año 1251, a Jaume I, nos disfrazamos de verdad". Además, para esta interpretación alquilaron el caballo, la espada, etc.

Otro momento de la actuación. / Mediterráneo

"En la producción y edición hemos invertido mucho trabajo con humor e ironía como son los fondos con gominolas, el tobogán o el disfraz. La propuesta artística bebe de la sátira pero representamos con orgullo la canción, además de con responsabilidad y seriedad junto al respeto", ha detallado.

"Buscamos sorprender y hacer algo diferente y moderno. No pretende desbancar ningún icono o cultura popular, si no al contrario, queremos ensalzarlos como el Rotllo i Canya, La Panderola, el Magdalena Festa Plena, en clave de humor", ha finalizado Tacho.

El cantante, con un disfraz medieval junto a una caña con la cinta verde. / Mediterráneo

La letra de la canción

Amb el rotllo i una canya

van omplint tots els carrers

Com en 1251

de tot el món ací han vingut un vestit a mida

dosset i figa

Jo me vullc enamorar de tu

ai quin pecat el teu perfum

Castelló està llesta

avant i festa

Tiren confeti pel carrer (De veres, és de veres) i m’imagine que m’estan

tirant bitllets de cent

Sona dolçaina i tabalet (De veres, és de veres) a poquet mos apropem

És la teua llum que guia les demés

Quan estic a baix tu m’eleves tant i tant

com un ser celestial

Com en 1251

de tot el món ací han vingut un vestit a mida

dosset i figa

Jo me vullc enamorar de tu

ai quin pecat el teu perfum

Castelló està llesta

avant i festa

Castelloneros de soca benvinguts i forasters amb el rotllo i una canya

van omplint tots els carrers

Magdalena festa plena

que la llum les festes són

Magdalena festa plena

d’alegria omplen el cor

Magdalena festa plena

les millors festes del món

i com sóc Castellonero

vullc cridar avui ben fort!