Fiestas
Aquí tienes los detalles de la canción de la Magdalena de Castelló contados por el propio cantante
"Los hemos hecho con un sentimiento de orgullo, pertenencia y de admiración por la cultura popular magdalenera y castellonera con un toque de humor e ironía", ha dicho Tacho
La canción Castelló està llesta, compuesta e interpretada de manera especial para las fiestas de la Magdalena 2026 por el artista valenciano Tacho (Sergi Aragó), ofrece una nueva visión de las fiestas fundacionales a ritmo de cumbia y pasodoble.
Pero ¿cuál ha sido el proceso de fabricación de la letra, la música y el videoclip que ha contado con un presupuesto municipal de 16.940 euros (IVA incluido) que incluye la composición y la grabación? Tacho, el intérprete de la pieza que nace para contribuir a la promoción de la semana grande, lo cuenta para el periódico Mediterráneo con todo lujo de detalles. Él y su equipo han creado también las canciones para Fallas de València y Hogueras de Alicante y Castelló no podía ser una excepción.
El proceso de creación de la canción comenzó a finales del mes de septiembre y de forma paralela "iniciamos el contacto con el Ayuntamiento para proponerle el proyecto e iniciarlo con su aprobación". "Iniciamos la idea siguiendo con el patrón que hacemos artísticamente, que es juntar la cultura valenciana con estilos latinos y elegimos hacer una cumbia pasodoble para este caso y uno de los requisitos que le pedimos firmemente al Ayuntamiento es que grabara la Banda Municipal de Castelló que enseguida se mostró disponible", cuenta Tacho, quien concreta que la grabación con la Banda Municipal se hizo en un estudio ubicado junto a estadio Sky Fi Castalia. También en Barcelona con el prestigioso bajista Juan Finger y coros.
La parte musical bebió de la parte conceptual que es representar la fiesta de la Magdalena, la ciudad y la cultura popular castellonera y comenzamos "a informarnos sobre la fiesta, a ver videos, a hablar con la gente, estuvimos en Castelló y durante meses hicimos una inmersión en la fiesta, informándonos y absorbiendo esa información porque lo importante es entender la fiesta emocionalmente", recuerda.
"La canción tiene energía que es la sensación de salir adelante", ha proseguido en declaraciones a este diario. "Todo lo hacemos con un sentimiento de orgullo y pertenencia y de admiración por la cultura popular magdalenera y castellonera. Queremos mostrar un enfoque diferente del amor que le tenemos a nuestra cultura y la diferencia está en la sonoridad, en ese toque de humor, en esos videoclips, en la interpretación de Tacho expresiva, en la puesta en escena, con esa admiración que le tenemos a nuestra identidad", ha dicho.
Por otro lado, la canción acompaña a un videoclip "y nos hemos inspirado en el traje que representa al año 1251, a Jaume I, nos disfrazamos de verdad". Además, para esta interpretación alquilaron el caballo, la espada, etc.
"En la producción y edición hemos invertido mucho trabajo con humor e ironía como son los fondos con gominolas, el tobogán o el disfraz. La propuesta artística bebe de la sátira pero representamos con orgullo la canción, además de con responsabilidad y seriedad junto al respeto", ha detallado.
"Buscamos sorprender y hacer algo diferente y moderno. No pretende desbancar ningún icono o cultura popular, si no al contrario, queremos ensalzarlos como el Rotllo i Canya, La Panderola, el Magdalena Festa Plena, en clave de humor", ha finalizado Tacho.
La letra de la canción
Amb el rotllo i una canya
van omplint tots els carrers
Com en 1251
de tot el món ací han vingut un vestit a mida
dosset i figa
Jo me vullc enamorar de tu
ai quin pecat el teu perfum
Castelló està llesta
avant i festa
Tiren confeti pel carrer (De veres, és de veres) i m’imagine que m’estan
tirant bitllets de cent
Sona dolçaina i tabalet (De veres, és de veres) a poquet mos apropem
És la teua llum que guia les demés
Quan estic a baix tu m’eleves tant i tant
com un ser celestial
Com en 1251
de tot el món ací han vingut un vestit a mida
dosset i figa
Jo me vullc enamorar de tu
ai quin pecat el teu perfum
Castelló està llesta
avant i festa
Castelloneros de soca benvinguts i forasters amb el rotllo i una canya
van omplint tots els carrers
Magdalena festa plena
que la llum les festes són
Magdalena festa plena
d’alegria omplen el cor
Magdalena festa plena
les millors festes del món
i com sóc Castellonero
vullc cridar avui ben fort!
Suscríbete para seguir leyendo
- ¿Qué son los contenedores negros que han aparecido en el centro de Castelló?
- Castelló activa un nuevo uso de la tarjeta ciudadana relacionada con la tasa de la basura. ¿En qué consiste?
- Cierra la tienda con más robos de Castelló tras las obras de la Avenida Valencia: 'Era un sinvivir
- Conoce las bonificaciones para la próxima tasa de la basura de 2027 en Castelló y cómo conseguirlas
- La nave de Monfort en la Avenida Valencia de Castelló tiene nuevo inquilino: Este es su nuevo uso
- Hosteleros de Castelló y provincia quieren abrir un local de restauración en el antiguo 'Aladín' junto al aeroclub. Todos los detalles
- 14 años trabajando para que se queme todo en una hora'. Habla el dueño de la nave calcinada en la Ciudad del Transporte
- Activan su cesión: todas las novedades sobre el edificio de la antigua comisaría en Castelló