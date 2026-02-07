Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Novedades en el mercado provisional de Castelló: un mapa para no perderte

El concejal de Comercio, Alberto Vidal, destaca que el ayuntamiento es consciente "de que los clientes habituales se van a encontrar con una distribución diferente a la que conocían hasta ahora, y por eso hemos querido anticiparnos y ofrecerles todas las facilidades posibles"

Presentación del plano de puestos del mercado provisional.

Presentación del plano de puestos del mercado provisional. / Mediterráneo

N. Gargallo

Castellón

La Concejalía de Comercio de Castelló instalará cuatro paneles informativos de gran formato en las entradas del mercado provisional de la plaza Santa Clara con el objetivo de facilitar a la ciudadanía la adaptación a la nueva distribución de los puestos y mejorar la experiencia de compra durante esta nueva etapa del mercado tradicional.

El concejal de Comercio y Consumo, Alberto Vidal, ha explicado que “estos paneles se ubicarán en las puertas de acceso al mercado provisional y contarán con unas dimensiones de dos metros de altura por un metro de ancho, lo que permitirá una lectura clara y accesible para todos los usuarios. En ellos se mostrará el nuevo plano de distribución de los puestos del mercado, diseñado específicamente para ofrecer una visión global y ordenada del conjunto de comercios que inician esta nueva etapa en la plaza Santa Clara”.

Tipo de puesto y ubicación

Distribución del mercado provisional de Santa Clara, una información práctica para los clientes.

Distribución del mercado provisional de Santa Clara, una información práctica para los clientes. / Mediterráneo

Según ha detallado el edil, el plano se ha concebido con “un diseño eminentemente visual y muy intuitivo, utilizando un sistema de colores que permite identificar de manera rápida el tipo de puesto y su ubicación dentro del recinto”. Además, el edil ha señalado que “el objetivo es que cualquier persona pueda orientarse de forma sencilla desde el primer momento, independientemente de su grado de familiaridad con el nuevo espacio”.

Edición de un folleto explicativo

Esta información se verá reforzada con la edición de un folleto explicativo que reproducirá el plano del mercado y que estará disponible tanto en el propio mercado provisional como en distintos edificios municipales y espacios de atención al público de la ciudad, ampliando así el alcance de la acción informativa.

Al respecto, Vidal ha señalado que “somos conscientes de que los clientes habituales del mercado se van a encontrar con una distribución diferente a la que conocían hasta ahora, y por eso hemos querido anticiparnos y ofrecerles todas las facilidades posibles. Este plano está pensado para que, de un solo vistazo, cualquier persona pueda localizar su puesto de confianza y adaptarse con rapidez a la nueva organización del mercado, evitando confusiones y mejorando la experiencia de compra”.

