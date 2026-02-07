Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en CastellónCanción Magdalena 2026Muere Jacinto HerediaCorredor MediterráneoAgenda del fin de semana
instagramlinkedin

Magdalena 2026

Somni medieval per a Victoria Arcos en el 75é aniversari de la Germandat

Castelló retorna als seus temps medievals per una vesprada per retre honors a la regina magiar, esposa del rei En Jaume I al Teatre Principal

Na Violant d'Hongria: sueño medieval para Victoria Arcos en el 75º aniversario de la Germandat

Na Violant d'Hongria: sueño medieval para Victoria Arcos en el 75º aniversario de la Germandat

Ver galería

Na Violant d'Hongria: sueño medieval para Victoria Arcos en el 75º aniversario de la Germandat / Toni Losas / Toni Losas

Cristina Garcia

Cristina Garcia

Castelló

Somni medieval i retorn a la fundació de la ciutat en un Teatre Principal convertit en saló reial en la cort del Rei En Jaume I per acollir el viatge de Na Violant d’Hongria 2026, Victoria Arcos Vicente, màxima representant femenina de la Germandat de Cavallers de la Conquesta, cap a les festes de la Magdalena 2026.

Records als orígens de la fundació de la ciutat, recordant la seua història i la tradició pairal per rendir pleitesia a la jove que aquest any representa la regina magiar, consellera i esposa del rei Conqueridor, en una cerimònia plena de símbols, música, folclore i celebració pairal i tributs.

Sota la presidència omnipresent del casc alat del Rei, presència eterna en els actes de la Germandat , i davant el qual tots saluden protocolàriament, i sota les troves dels cavallers Ramón Perellós, JoanCastells, Berenguer de Cardona, Jofre de Rocaberti, Fernando Díez o Juan Ruiz de Cascante, tots ells símbols de batalla i representació heràldica del seu jurament a la Vetlla del Castell Vell, els cavallers de Castelló van enaltir la seua senyora i regina per a aquest any amb honors i glòria.

Retorn als orígens

Una cerimònia que suposa cada any que la Magdalena ja arriba i que cal retornar a ser el poble que, unit i en sintonia, va esdevenir Castelló de la Plana.

Un Teatre Principal que va ser escenari dels honors a Na Violant amb una lliçó de tradició i història que va començar molt abans, a ritme dels tambors i bombos de Desperta Ferro! al carrer Enmig. Va ser allí on es va iniciar la comitiva que va retornar tot el centre de Castelló a l’Edat Mitjana.

Un vestit blau nit amb ors

I on es va desvetllar un dels secrets millor guardats: el vestit medieval de Victoria Arcos com a Na Violant 2026, confeccionat al taller de la indumentarista Carmen Giansante a Orpesa, un disseny original i molt historiat en color blau nit amb bordats daurats realitzats ex professo per Talleres Bartual, de Paiporta, i amb detalls de perles, fins a la llarga cua, de quatre metres dissenyada per Giansante i artesans d’Ontinyent, que li donà rang de regina.

Una corona amb pedres incrustades amb una flor de lis al bell mig y perles, realitzada per l’orfebre madrileny Carlos Merino, que treballa per al Museo del Prado, referia la reialesa de la jove, entre aplaudiment i sota l’arc d’espases de l’Esquadra d’Honor.

Les dones, amb la rosa

Al seu costat, les sis dones de companya de la regina magiar per a aquest any d’aniversari, Ainoa Barraza Serra representant a Na Rama; Natalia Usó Prieto, a Na Provençala; Claudia Ortiz de Zayas, com Na Dolça; Rosa Ribes Vilarroig, N’Ermengarda; Michelle Valverde Puig, com Na Eva; i Itziar Ripollés Peláez en el paper de Na Margarida. Elles, amb la rosa cavalleresca a la mà, van donar porte i senyorio a la regina magiar, en un recorregut fins a la plaça La Pau entre aplaudiments de la ciutadania. I amb el Capítol Permanent de la Germandat de Cavallers de la Conquesta guardant-les, encapçalat pel prohom, Héctor Prades, i escoltades pels tres pajes, Luis Obiol, amb la rosa; Luis Bou, amb el pergamí; i Javier Garcia Nebot amb la banda.

Al coliseu l’esperaven l’alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco; els membres de la Corporació Municipal;la reina de Castelló, Clara Sanz;i els membres de la Germandat en totes les seues seccions. Tots van rebre, dempeus i amb les espases en alt a Victoria Arcos, acompanyada pel prohom, que li va imposar la banda i la insígnia d’or.

Records i lloances de la mantenidora

Després de gaudir del folclore amb el Grup de Danses El Forcat, Prades va mostrar els agraïments institucionals en «un any molt especial per a la Germandat, el 75é aniversari de la seua fundació» en els que «continuen treballant per recordar i preservar la història, la cultura i la tradició medieval de Castelló sense perdre els seus valors, principis, arrels i identitat».

La mantenidora, la catedràtica de l’UJI Estela Bernad, vinculada «estretament» a la Germandat, va lloar la figura de Victoria Arcos i l’any «especial del 75é aniversari», recordant, a més, «la figura del sei avi, Javier Vicente, que va ser Rei en Jaume fa 25 anys».

Noticias relacionadas y más

Bernad va exaltar l’ens, essencialal per a mantenir viva la cultura, les arrels i la tradició pairal de Castelló adaptant-se als temps, i sent inclussius», rememorant el seu pas com a dona de companya i recordant a Miquel Soler, Eduardo Mas i José Luis Serrano, «capdals» per a la seua història i vinculació «de sempre» amb Cavallers, juntament amb la seua família.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¿Qué son los contenedores negros que han aparecido en el centro de Castelló?
  2. Castelló activa un nuevo uso de la tarjeta ciudadana relacionada con la tasa de la basura. ¿En qué consiste?
  3. Cierra la tienda con más robos de Castelló tras las obras de la Avenida Valencia: 'Era un sinvivir
  4. Conoce las bonificaciones para la próxima tasa de la basura de 2027 en Castelló y cómo conseguirlas
  5. La nave de Monfort en la Avenida Valencia de Castelló tiene nuevo inquilino: Este es su nuevo uso
  6. Hosteleros de Castelló y provincia quieren abrir un local de restauración en el antiguo 'Aladín' junto al aeroclub. Todos los detalles
  7. 14 años trabajando para que se queme todo en una hora'. Habla el dueño de la nave calcinada en la Ciudad del Transporte
  8. Activan su cesión: todas las novedades sobre el edificio de la antigua comisaría en Castelló

Somni medieval per a Victoria Arcos en el 75é aniversari de la Germandat

Somni medieval per a Victoria Arcos en el 75é aniversari de la Germandat

Na Violant d'Hongria: sueño medieval para Victoria Arcos en el 75º aniversario de la Germandat

El traje medieval de Na Violant d'Hongria 2026, el gran secreto, desvelado: todos los detalles

La ventanilla única para los colectivos festivos de la Magdalena abrirá pronto: cuándo y dónde

La ventanilla única para los colectivos festivos de la Magdalena abrirá pronto: cuándo y dónde

Novedades en el mercado provisional de Castelló: un mapa para no perderte

Novedades en el mercado provisional de Castelló: un mapa para no perderte

Una conocida perfumería del centro de Castelló anuncia el cierre de su tienda

Una conocida perfumería del centro de Castelló anuncia el cierre de su tienda

Vox se jacta de que su "presión" ha causado que Castelló retire su apoyo a una charla sobre la regularización de migrantes

Vox se jacta de que su "presión" ha causado que Castelló retire su apoyo a una charla sobre la regularización de migrantes

Magdalena 2026: Castelló rep a Na Violant d'Hongria 2026, Victoria Arcos

Magdalena 2026: Castelló rep a Na Violant d'Hongria 2026, Victoria Arcos
Tracking Pixel Contents