El traje medieval de Na Violant d'Hongria 2026, el gran secreto, desvelado: todos los detalles

Castelló regresa por un día a sus orígenes, a su fundación, rememorando su historia y siguiendo la tradición ancestral. Una ciudad rendida este sábado a la cultura medieval de la Germandat dels Cavallers de la Conquesta, y rendida a los pies de la esposa del rey Jaume I el Conquistador, la reina magiar, consejera y mano derecha, Na Violant d'Hongría, encarnada para las fiestas de la Magdalena 2026 por la joven Victoria Arcos i Vicente, en una ceremonia en el Teatro Principal llena de símbolos, música, folclore y tributos, con el casco alado omnipresente.

L'eixida de Na Violant 2026. / Toni Losas

Una tarde de gran expectación en las calles de la ciudad para desvelar uno de los secretos mejor guardados de la festa plena castellonera: cómo es el vestido de la dama de la Germandat dels Cavallers de la Conquesta.

La salida desde la casa de sus abuelos, en la calle Enmedio, fue atronadora, al ritmo de los bombos y tambores de Desperta Ferro!, abriendo un cortejo que hizo cómplice a la ciudadanía hasta la plaza La Paz.

Y, con gran expectación, llegó el momento de mostrar el espectacular diseño, confeccionado en el taller de la indumentarista afincada en Orpesa Carmen Giansante y por un equipo de bordadores de Paiporta y Ontinyent, con un patrón original y muy historiado en color azul oscuro, bordado con fil d'or y perlas.

Un traje digno de una reina

Un traje espectacular. / Toni Losas

Un vestido muy trabajado, con el pecho bordado a mano por Talleres Batual de Paiporta (Valencia), artesanos que se vieron afectados por la dana del pasado año y que están trabajando para toda España, siguiendo el dibujo de la tela, y un cinturón-joya digno de una reina del siglo XIII, con numerosos detalles y referencias a la reina magiar, con elegancia y sobriedad. Como el bordado de la manga, entrelazada con perlas, al estilo de las reinas más cinematográficas.

O el color del traje, azul noche, en tonos oscuros, su favorito, y el de su madre, Alejandra Vicente; y el de sus abuelas, Celia Navarro —presente en todas y cada una de las decisiones sobre este traje— y Amelia Jiménez, emocionadas, con el recuerdo del abuelo Javier, rey Jaume I de la Germandat hace ahora 25 años, en otro aniversario muy especial para la entidad, el 50.º.

Un traje muy documentado y trabajado “durante meses”, según apunta la propia Victoria Arcos, que ha participado “activamente” en su diseño.

Una cola bordada de cuatro metros

El vestido, elaborado con una tela bordada por artesanos de Ontinyent junto a Carmen Giansante, con un dibujo medieval realizado con fil d'or y perlas, se cierra con una gran cola de cuatro metros, que Na Violant 2026 lució con porte regio durante todo su desfile por Castelló, entre los aplausos de la ciudadanía.

Una tiara que podría estar en El Prado

El públic ha admirat a la jove Na Violant pels carrers de Castelló, aquesta vesprada. / Toni Losas

Una reina magiar coronada con una corona de grandes dimensiones, exclusiva del artesano madrileño Carlos Merino, con piedras incrustadas y una gran flor de lis, símbolo de la realeza en tiempos medievales que la Germandat recuerda con su tradición ancestral. Una tiara historiada realizada por el orfebre que trabaja para el Museo del Prado de Madrid desde su taller de Villaviciosa de Odón, y que los padres de Na Violant, Pepe Arcos y Alejandra Vicente, le regalaron tras un viaje a la capital, también de parte de su hermano gemelo, Fernando. Una corona a juego con el vestido, con joyas en oro y azul, y con unos pendientes y un anillo de corte medieval como complementos.

Una pieza exclusiva elaborada con técnicas totalmente artesanales de la época, con la flor de lis como elemento central.

Homenaje de la ciudad

Acte institucional. / Toni Losas

La joven representante de Na Violant de la Casa de Arpard, convertida en reina por su matrimonio con el Rey Conquistador, señor de las tierras de Castelló, recibió el homenaje de la ciudad y de la fiesta castellonera, acompañada por los tres pequeños pajes que emocionaron al público durante todo el recorrido hasta la plaza La Paz, escoltada por sus pajes: Luis Obiol Tormo, con la rosa; Luis Bou Ginés, con el pergamino; y Javier García Nebot, con la banda.