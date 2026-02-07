La ventanilla única para los colectivos festivos de la Magdalena abrirá pronto: cuándo y dónde

Los colectivos festeros de Castelló volverán a disponer de la Ventanilla Única para agilizar sus trámites de cara a las próximas fiestas de la Magdalena, y al mismo tiempo resolver las dudas que puedan tener. Por tercer año consecutivo el gobierno municipal activa este servicio de atención personalizada con el objetivo de canalizar y centralizar las gestiones referentes a las fiestas de la Magdalena.

Esta semana ha tenido lugar la reunión informativa entre el concejal de Infraestructuras, Sergio Toledo; la concejala de Fiestas, Noelia Selma; y el concejal de Movilidad, Cristian Ramírez, con las collas federadas. Anteriormente ya se reunieron con las gaiatas, con el objetivo de que todos tengan la información necesaria.

El concejal de Infraestructuras, Sergio Toledo, ha señalado que con esta iniciativa “se pretende ayudar en todo lo posible a los entes festeros y que, de una manera centralizada y ágil, puedan obtener todos los permisos y licencias pertinentes”.

Los horarios

Colla de Castelló, en una imagen de archivo. / Mediterráneo

La Ventanilla Única se activará el próximo martes 10 de febrero. Prestará servicio en la planta baja del edificio Quatre Cantons los martes y los jueves en horario de 11:00h a 13:00h y de 16:30 a 19:30h.

Por su parte, la concejal de Fiestas, Noelia Selma, ha destacado que “es compromiso de este equipo de gobierno facilitar toda la ayuda necesaria a los colectivos festeros para que tengan todo preparado y puedan disfrutar de unas fiestas que llevan todo el año esperando”.

El concejal de Movilidad, Cristian Ramírez, ha añadido que gran parte de las gestiones solicitadas por los colectivos festeros se centran en la ocupación de la vía pública, por lo que ha insistido en que, “a través de esta Ventanilla Única, recibirán asesoramiento personalizado y atención directa para resolver sus consultas y tramitar sus solicitudes con mayor agilidad”.

Las novedades

Las actuaciones que no sean en vivo deben reducirse hasta un máximo de 80 decibelios. “Esto nos va a permitir compatibilizar mejor la fiesta y el descanso vecinal, es decir, que las fiestas se puedan seguir desarrollando con normalidad teniendo en cuenta a quienes viven en las inmediaciones”, ha señalado Toledo.

Con respecto a los horarios máximos siguen siendo los mismos: de lunes a jueves a las 02:00h deben finalizar las actividades y el viernes, sábado y domingo hasta las 04:00h parando de 15:00h a 17:00h para respetar el descanso. Las actividades musicales que por cercanía afecten al recorrido de los los desfiles tampoco podrán estar funcionando mientras éstos duren, respetando así los actos de la programación oficial.