Vox se jacta de que su "presión" ha causado que Castelló retire su apoyo a una charla sobre la regularización de migrantes

El portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Castelló, Antonio Ortolá, ha afirmado este sábado que “gracias a la presión de Vox, el Ayuntamiento de la capital (gobernado por PP y Vox) se ha visto obligado a retirar el el apoyo institucional a la charla ‘Regularización Extraordinaria 2026’, a celebrarse el próximo martes en la Cámara Agraria Local y organizada por una entidad externa. Inicialmente, según la formación de extrema derecha, contaba con el respaldo de Interculturalidad, dependiente del Partido Popular.

Otra figura castellonense del partido, la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, ha incidido en su cuenta en X (la antigua Twitter) que "Vox no va a ser cómplice ni colaborador en el fomento de la invasión migratoria", que es lo que ellos consideran que supone la regularización de migrantes impulsada por el Gobierno tras un acuerdo con Podemos.

"A esto se dedica el Ayuntamiento de Castellón", ha afeado Massó en su publicación sobre el partido con el que comparten el gobierno local. Además, ha incidido en que "ese fue el motivo" por el que abandonaron los ejecutivos regionales, si bien cuando efectuaron aquella salida tuvo que ver en concreto con el reparto de menores no acompañados entre las diferentes comunidades autónomas.

La presidenta de Les Corts, al mencionar su rechazo a la migración que según ella es "ilegal", hizo referencia a los comicios aragoneses de este domingo: "Mañana los aragoneses tienen que decidir, espero que esto les ayude".

Vox celebra el retiro del apoyo

Mientras, Ortolá ha explicado que, tras la no aprobación de Vox a esta acción, dicha charla “no contará finalmente con ningún tipo de respaldo institucional, lo que implica que no se cederá ningún espacio municipal para su celebración, no utilizará el nombre ni el logotipo del Ayuntamiento de Castellón, no recibirá patrocinio público y no contará con la participación ni representación de ningún concejal o cargo municipal”.

El portavoz de Vox ha subrayado que “su formación no va a ser cómplice de iniciativas que, desde el ámbito institucional, contribuyan a normalizar o fomentar la inmigración ilegal. No podemos permitir que el Ayuntamiento respalde actos que blanquean situaciones de ilegalidad y se alinean con las políticas de inmigración ilegal masiva impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez”.

Dicen que se produce un "efecto llamada"

Según ha conisderado Ortolá, “la charla tenía como objetivo informar y formar a personas migrantes en situación administrativa irregular sobre los requisitos y el procedimiento de una eventual regularización extraordinaria, en el contexto del anuncio del Gobierno central de regularizar hasta 500.000 inmigrantes ilegales. Estamos ante una medida extremadamente grave, que genera un claro efecto llamada y supone premiar a quienes incumplen la ley”.

Ante esta situación, Vox ha trasladado al Partido Popular su "rechazo frontal" a que el Ayuntamiento de Castelló prestara cualquier tipo de apoyo institucional a este acto. “Hemos sido claros con el PP: no podemos consentir que desde el Ayuntamiento se amparen o respalden charlas que fomenten la inmigración ilegal masiva. Como resultado de esta posición firme, se ha retirado el apoyo institucional a esta iniciativa”, ha aseverado.

"Priorizar a los castellonenses"

Según Vox, su compromiso es "impulsar políticas municipales que prioricen a los castellonenses, poniendo el foco en las necesidades reales de los vecinos de la ciudad". En la capital de la Plana hay empadronadas, según el INE, más de 35.000 castellonenses que son de nacionalidad extranjera.

"No tiene sentido destinar recursos públicos a acoger a miles de inmigrantes cuando en Castellón hay muchas familias con dificultades, problemas de acceso a la vivienda, listas de espera en servicios sociales y carencias estructurales sin resolver”. En este sentido, ha advertido de que “el buenismo del consenso progre no puede derivar en que Castellón se convierta en una macro ONG financiada con el dinero de todos, mientras se abandona a quienes llevan toda la vida contribuyendo a esta ciudad”.

Lo vinculan con la inseguridad

Por último, Ortolá ha asegurado que “Vox seguirá vigilante para evitar que desde las instituciones locales se utilicen recursos públicos para promover políticas que agravan los problemas de convivencia, seguridad y presión sobre los servicios públicos".

"Vamos a seguir defendiendo la legalidad, el sentido común y los intereses de los castellonenses por encima de cualquier agenda ideológica que fomente la inmigración ilegal masiva”, ha concluido el concejal.