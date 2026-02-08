Más de 7.000 castellonenses muestran su solidaridad contra el cáncer en Castelló

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha participado esta mañana en la X Marcha contra el Cáncer que organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer en Castellón (AECC), y en el marco de las celebraciones del Día Mundial Contra el Cáncer, ha discurrido por las calles de la ciudad, teniendo salida y llegada en el Parque Ribalta, con un recorrido total de 5,1 kilómetros. Junto a la alcaldesa también han participado la concejala de Bienestar Social, Clara Adsuara, así como diferentes concejales del equipo de Gobierno, entre otras autoridades como la delegada del Consell,Susana Fabregat, y la diputada provincial de Bienestar Social, Marisa Torlá. La marcha ha estado encabezada por la presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en Castellón, Maira Barrieras, junto a la gerente provincial de la asociación, Salomé Esteller. Una marcha que ha logrado la inscripción este año de la cifra récord de más de 7.000 personas.

Carrasco ha afirmado que “un año más hemos llenado las calles de Castellón de solidaridad y de compromiso, en apoyo a las personas enfermas de cáncer y a sus familias en un acto que ha reunido a personas de todas las edades, marchando por la vida y la esperanza”.

Apoyo a la investigación

La alcaldesa ha insistido de nuevo en que “la gran importancia que tiene la investigación para acabar con esta enfermedad. Una investigación que salva vidas y que es sinónimo también de esperanza y de calidad de vida para miles de familias afectadas”.

Así, Begoña Carrasco ha resaltado este carácter solidario de la X Marcha Contra el Cáncer que destinará de forma directa los ingresos por la inscripciones a hasta 13 proyectos de investigación sobre distintos tipos de cáncer y en todas las fases de la enfermedad, desde la prevención y el diagnóstico precoz hasta la metástasis, con investigaciones sobre cáncer de cérvix, colon, de hígado, de mama o de próstata, entre otros, centradas en la prevención, la detección temprana y el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas”.

Gran respuesta de la ciudadanía

La primera edila ha mostrado asimismo su orgullo por la gran respuesta que han vuelto a tener los castellonenses hacia esta iniciativa organizada por la AECC en Castellón. “Esta marcha se ha convertido en una cita que muchos castellonenses marcan en el calendario como ineludible para mostrar que juntos, cada uno aportando nuestro granito de arena, porque juntos somos más fuertes y podemos más contra la enfermedad”

Finalmente, la alcaldesa de Castellón, ha trasladado “el apoyo incondicional desde el Ayuntamiento de Castellón a la Asociación Española Contra el Cáncer en Castellón y el respaldo a sus diferentes iniciativas que van dirigidas a mejorar la calidad de vida de las personas enfermas y sus familias, con toda una serie de recursos y profesionales que son imprescindibles para afrontar la lucha contra esta enfermedad desde una atención integral hacia todas las personas. Con este objetivo vamos a seguir colaborando en favor de los castellonenses”. En total, la X Marcha Contra el Cáncer de Castellón ha logrado recaudar cerca de 80.000 euros gracias a las inscripciones y a las donaciones efectuadas.