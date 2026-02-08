El arraigo de les 'festes de carrer': el barrio Sant Blai de Castelló celebra su día grande

Las fiestas del barrio de Sant Blai de Castelló han vivido su día grande. Primero, despertà y muestra de cobertors para luego recibir a las autoridades con la Banda Municipal de Castelló y celebrar la misa. Tras la exaltación, se ha realizado el reparto del bescuit. El poeta Vicent Jaume Almela hizo una loa al santo coincidiendo con el 70º aniversario de la creación de la Lloa a Sant Blai.

Los costaleros portaron la imagen de Sant Blai por las calles. / MANOLO NEBOT ROCHERA

Además, se cumplen 50 años del retablo y 80 de la recuperación de las fiestas. La jornada ha acabado con la Tornà y la traca final. En esta edición ha actuado como clavaria la propia Comisión, presidida por Marina Martí, con la colaboración de Tica Santateresa y en recuerdo de José Pitarch Vicente. Y los Blaiers d’Honor han sido Aurelio Galindo y Marian Durbán. «Mantener tradiciones como las fiestas del carrer Sant Blai nos hace seguir creciendo como ciudad», ha dicho la alcaldesa Begoña Carrasco.