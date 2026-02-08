La asociación cultural l'Aljama entrega la distinción Adelantat 2026 a Toni 'el figuero'
Antonio Sebastián es valedor de una de las tradiciones gastronómicas más castelloneras, que ya va por su tercera generación
La asociación cultural y festiva destaca la aportación de la saga a la reinvención de la repostería del medievo hebreo
Antonio Sebastián Nebot, conocido popularmente como Toni ‘el figuero’ ha sido distinguido ya como ‘Adelantat’ de L’Aljama, 2026, en Castelló. La asociación cultural y festiva ha querido reconocer su labor "por ser un personaje popular de la ciudad que ha preservado un elemento típico de la repostería tradicional, asociado a nuestras fiestas". Así, tomará el relevo de la Fundación Balaguer Gonel Hermanos, que ha ostentado el cargo en 2025. El cargo de 'Adelantat' le otorga la presidencia honorífica de esta asociación cultural y desfilará con L'Aljama en el Pregó, en lo alto de la carroza noble.
Reinventar la repostería medieval: figues...pero también solomillo
El nombramiento se hizo oficial este fin de semana tras la cena de gala anual de l'Aljama en el hotel Intelier. La presidenta Pilar Roca entregó la distinción a Toni Sebastián, quien estuvo arropado por su familia (Esther, Gabriel, Toni...) y asistió junto con su inseparable mujer, Paquita Cardo, quien recibió un detalle floral con elementos característicos de la repostería medieval, como trigo, higos y limón.
Ambos forman parte del imaginario colectivo castellonense y en su parada de venta ambulante han ofrecido durante décadas las preciadas ‘figues albardaes’ tan apreciadas en las fiestas de la ciudad. Toni ha conseguido hacer "Solomillo de higos con gabardina", dicho por un buen amigo.
Una saga de los años 40 del siglo pasado que ya va por la tercera generación
Toni, además, es miembro de una saga familiar dedicada a esta tarea, que comenzó en los años 40 del siglo pasado, con su madre, Anita ‘la monsagua’, que montaba su parada allí donde la requerían. Roca destacó que "Ana la Monsagua, madre de Antonio Sebastián, elevó los buñuelos del Medievo hebreo a categoría de manjar haciendo les figues albardaes".
Ahora, una vez jubilado, ha cedido el testigo a su hijo, Antonio Sebastián Cardo, y a su nuera, Mati Charquero, que regentan la ‘Botiga de la Figa’, establecimiento ubicado en la calle San Félix, consolidándose como la tercera generación. Allí se puede seguir degustando la ‘figa albardà’, churros con chocolate y otras delicatessen a base de figa y otros dulces, tanto para tomar en el propio local como para llevar. La saga continúa.
Suscríbete para seguir leyendo
- Castelló activa un nuevo uso de la tarjeta ciudadana relacionada con la tasa de la basura. ¿En qué consiste?
- Cierra la tienda con más robos de Castelló tras las obras de la Avenida Valencia: 'Era un sinvivir
- Conoce las bonificaciones para la próxima tasa de la basura de 2027 en Castelló y cómo conseguirlas
- La nave de Monfort en la Avenida Valencia de Castelló tiene nuevo inquilino: Este es su nuevo uso
- Hosteleros de Castelló y provincia quieren abrir un local de restauración en el antiguo 'Aladín' junto al aeroclub. Todos los detalles
- 14 años trabajando para que se queme todo en una hora'. Habla el dueño de la nave calcinada en la Ciudad del Transporte
- Activan su cesión: todas las novedades sobre el edificio de la antigua comisaría en Castelló
- Ya hay fecha para abrir el Mercat Central de Castelló provisional en Santa Clara