La asociación cultural l'Aljama entrega la distinción Adelantat 2026 a Toni 'el figuero'

Antonio Sebastián Nebot, conocido popularmente como Toni ‘el figuero’ ha sido distinguido ya como ‘Adelantat’ de L’Aljama, 2026, en Castelló. La asociación cultural y festiva ha querido reconocer su labor "por ser un personaje popular de la ciudad que ha preservado un elemento típico de la repostería tradicional, asociado a nuestras fiestas". Así, tomará el relevo de la Fundación Balaguer Gonel Hermanos, que ha ostentado el cargo en 2025. El cargo de 'Adelantat' le otorga la presidencia honorífica de esta asociación cultural y desfilará con L'Aljama en el Pregó, en lo alto de la carroza noble.

Toni, con su mujer e hijo. A la derecha, Pilar Roca. / Manolo Nebot

Reinventar la repostería medieval: figues...pero también solomillo

El nombramiento se hizo oficial este fin de semana tras la cena de gala anual de l'Aljama en el hotel Intelier. La presidenta Pilar Roca entregó la distinción a Toni Sebastián, quien estuvo arropado por su familia (Esther, Gabriel, Toni...) y asistió junto con su inseparable mujer, Paquita Cardo, quien recibió un detalle floral con elementos característicos de la repostería medieval, como trigo, higos y limón.

El homenajeado, con su mujer y sobrinos. / Mediterráneo

Ambos forman parte del imaginario colectivo castellonense y en su parada de venta ambulante han ofrecido durante décadas las preciadas ‘figues albardaes’ tan apreciadas en las fiestas de la ciudad. Toni ha conseguido hacer "Solomillo de higos con gabardina", dicho por un buen amigo.

Una saga de los años 40 del siglo pasado que ya va por la tercera generación

Primera generación. / Mediterráneo

Toni, además, es miembro de una saga familiar dedicada a esta tarea, que comenzó en los años 40 del siglo pasado, con su madre, Anita ‘la monsagua’, que montaba su parada allí donde la requerían. Roca destacó que "Ana la Monsagua, madre de Antonio Sebastián, elevó los buñuelos del Medievo hebreo a categoría de manjar haciendo les figues albardaes".

Segunda generación. / Mediterráneo

Ahora, una vez jubilado, ha cedido el testigo a su hijo, Antonio Sebastián Cardo, y a su nuera, Mati Charquero, que regentan la ‘Botiga de la Figa’, establecimiento ubicado en la calle San Félix, consolidándose como la tercera generación. Allí se puede seguir degustando la ‘figa albardà’, churros con chocolate y otras delicatessen a base de figa y otros dulces, tanto para tomar en el propio local como para llevar. La saga continúa.