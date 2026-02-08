El centro cultural del Grau de Castelló entra en la recta final de las obras

El concejal de Infraestructuras y Servicios Urbanos, Sergio Toledo, y la teniente de alcalde del Grau, Ester Giner, han visitado recientemente el Centro Cultural La Marina, en el distrito marítimo de Castelló, para comprobar el estado de las obras de mejora y acondicionamiento, que están entrando en su recta final y cuentan con una inversión de 400.000 euros.

Previsión de finalizar este mes de febrero

La previsión es que las obras puedan estar finalizadas este mes de febrero. Al respecto, Toledo destacó durante la visita al edificio polifuncional que «con esta reforma, el Grau tendrá un local en condiciones para dinamizar la cultura y realizar actividades en las mejores circunstancias».

En qué consisten las mejoras

Las obras, que comenzaron en noviembre y ya se encuentran en su fase final, han consistido en la impermeabilización de la cubierta del edificio, el cambio del sistema de climatización, la sustitución de la moqueta del salón de actos, la mejora y ampliación del escenario, el retapizado de las butacas y la pintura integral del edificio, así como una limpieza completa. Por su parte, Giner señaló que «esta reforma del polifuncional era muy demandada por los vecinos, que necesitaban que el lugar estuviera en condiciones para desarrollar todas las actividades organizadas por el centro. Algunas mejoras han venido a subsanar deficiencias que no se habían corregido desde su inauguración».