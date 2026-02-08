El centro cultural del Grau de Castelló entra en la recta final de las obras
El proyecto prevé impermeabilizar la cubierta, ampliar el escenario, cambiar la climatización, retapizar butacas y la pintura integral
El concejal de Infraestructuras y Servicios Urbanos, Sergio Toledo, y la teniente de alcalde del Grau, Ester Giner, han visitado recientemente el Centro Cultural La Marina, en el distrito marítimo de Castelló, para comprobar el estado de las obras de mejora y acondicionamiento, que están entrando en su recta final y cuentan con una inversión de 400.000 euros.
Previsión de finalizar este mes de febrero
La previsión es que las obras puedan estar finalizadas este mes de febrero. Al respecto, Toledo destacó durante la visita al edificio polifuncional que «con esta reforma, el Grau tendrá un local en condiciones para dinamizar la cultura y realizar actividades en las mejores circunstancias».
En qué consisten las mejoras
Las obras, que comenzaron en noviembre y ya se encuentran en su fase final, han consistido en la impermeabilización de la cubierta del edificio, el cambio del sistema de climatización, la sustitución de la moqueta del salón de actos, la mejora y ampliación del escenario, el retapizado de las butacas y la pintura integral del edificio, así como una limpieza completa. Por su parte, Giner señaló que «esta reforma del polifuncional era muy demandada por los vecinos, que necesitaban que el lugar estuviera en condiciones para desarrollar todas las actividades organizadas por el centro. Algunas mejoras han venido a subsanar deficiencias que no se habían corregido desde su inauguración».
Suscríbete para seguir leyendo
- Castelló activa un nuevo uso de la tarjeta ciudadana relacionada con la tasa de la basura. ¿En qué consiste?
- Cierra la tienda con más robos de Castelló tras las obras de la Avenida Valencia: 'Era un sinvivir
- Conoce las bonificaciones para la próxima tasa de la basura de 2027 en Castelló y cómo conseguirlas
- La nave de Monfort en la Avenida Valencia de Castelló tiene nuevo inquilino: Este es su nuevo uso
- Hosteleros de Castelló y provincia quieren abrir un local de restauración en el antiguo 'Aladín' junto al aeroclub. Todos los detalles
- 14 años trabajando para que se queme todo en una hora'. Habla el dueño de la nave calcinada en la Ciudad del Transporte
- Activan su cesión: todas las novedades sobre el edificio de la antigua comisaría en Castelló
- Ya hay fecha para abrir el Mercat Central de Castelló provisional en Santa Clara