18 colegios de Castelló convertirán sus patios en oasis climáticos

Un total de 18 colegios convertirán sus patios en oasis climáticos a través del proyecto Castellón Naturaleza en Red, según ha anunciado la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, quien se reunió el mes pasado con los equipos directivos y las asociaciones de familias del alumnado de estos centros educativos.

La primera edila ha explicado que los colegios propuestos se disponen a colaborar activamente con el equipo gestor del proyecto en el Ayuntamiento, coordinado por la Oficina de Planificación y Proyección Económica y facilitarán el acceso a las instalaciones para las labores de diagnóstico, planificación, ejecución de las obras de renaturalización y las actividades de seguimiento y divulgación.

Carrasco ha destacado la importancia de la participación en este proyecto y ha destacado que Castellón Naturaleza en Red es un proyecto realizado en colaboración con SEO/BirdLife con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y cofinanciado con fondos FEDER. Cabe destacar que el concepto de red del proyecto se reafirma con un conjunto de acciones a realizar alrededor de todo el espacio urbano durante los próximos tres años y, en esta línea, además de los oasis climáticos en patios escolares, el proyecto contempla la renaturalización de rotondas urbanas, la intervención en estanques de la ciudad y la instalación de cubiertas vegetales en la plaza Santa Clara.

Presentación pública del proyecto el 27 de febrero en el Menador

Así, el edificio Menador acogerá el 27 de febrero el acto de lanzamiento de esta iniciativa al que podrán asistir la ciudadanía y agentes clave implicados, con el fin de dar a conocer las claves de un proyecto que tiene como fin hacer de Castelló una ciudad para vivir mejor a través de la renaturalización urbana. La asistencia es gratuita hasta completar aforo previa inscripción obligatoria en el enlace disponible en https://www.castello.es/es/castello-naturaleza-en-red.

El evento se articulará en torno a un programa que combina la presentación institucional con el intercambio de experiencias y conocimiento en materia de sostenibilidad urbana. Comenzará con un bloque inaugural en el que intervendrán alcaldesa, junto a representantes de entidades de referencia en el ámbito ambiental y urbano, destacando la participación de la Fundación Biodiversidad.

Tras esta introducción, la jornada se estructurará en dos grandes bloques de ponencias. El primero estará centrado en la revolución verde urbana, abordando el diseño de infraestructuras verdes, el bienestar y la renaturalización de las ciudades como herramientas para mejorar la calidad de vida. El segundo bloque pondrá el foco en la renaturalización de patios escolares, analizando su impacto en la salud infantil y presentando experiencias de transformación de centros educativos en oasis climáticos.