En un vial del centro
Cae en la calle por baldosas en mal estado en Castelló, sufre un esguince y recibirá 8.120 euros
La vecina se torció el pie izquierdo por un desperfecto que había en la acera
Una vecina de Castelló recibirá 8.120 euros en concepto de indemnización por caer en la vía pública y hacerse un esguince en el tobillo izquierdo. Así lo ha informado este lunes en la comisión del área de Ciudadanía y Participación y que ratificará la junta de gobierno local de esta misma semana. Además, el municipio deberá correr con el gasto de 584 euros que fue lo que costaron los honorarios por la realización del informe pericial, los 579 de la intervención pericial en el acto del juicio y las costas de 500 euros, según recoge el documento municipal.
Los hechos ocurrieron el 3 de julio de 2023 y ahora, dos años y medio después, ha llegado la sentencia que obliga al consistorio a pagar algo más de 8.000 euros a la afectada (1.000 euros los abonará el Ayuntamiento y el resto, el seguro) al considerar acreditada la caída de la demandante que tuvo lugar en la calle Prim debido al "mal estado de conservación de las baldosas de la vía pública por la que circulaba" y que motivó un esguince de grado dos en el tobillo izquierdo.
Fotografías y testigos
La demandante aportó fotografías del lugar donde tuvo el percance que mostraban el mal estado de conservación de estas baldosas de la vía por donde caminaba además de la declaración de tres testigos que acreditaron la situación. Además, la señora tuvo que ser auxiliada por clientes de la terraza del bar ubicado junto al lugar donde se produjo la caída.
No es la primera vez que sucede un hecho similar, ya que el consistorio también tuvo que indemnizar a otra vecina con casi 5.000 euros al caer, de nuevo, por una baldosa en mal estado en la calle o, en otras ocasiones, por socavones en las calles. Precisamente en octubre del año pasado, el Ayuntamiento de Castelló también tuvo que abonar 778,26 euros a otra señora que el 7 de febrero de 2023 caminaba por la avenida Concentración Harley Davidson, en el Grau de Castelló junto al Pinar, cuando por culpa de una alcantarilla que no estaba sujeta a la base de forma correcta, cayó en la vía pública dañándose en la pierna izquierda.
