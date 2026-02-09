Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Entrevista Pablo HernándezPregoneros Magdalena 2026Cierre tienda SaleraUn Barça-Madrid de 'bous'Agenda de la semanaAspiradora 2 en 1
instagramlinkedin

En un vial del centro

Cae en la calle por baldosas en mal estado en Castelló, sufre un esguince y recibirá 8.120 euros

La vecina se torció el pie izquierdo por un desperfecto que había en la acera

Imagen de archivo de la calle Prim de Castelló.

Imagen de archivo de la calle Prim de Castelló. / Mediterráneo

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

Una vecina de Castelló recibirá 8.120 euros en concepto de indemnización por caer en la vía pública y hacerse un esguince en el tobillo izquierdo. Así lo ha informado este lunes en la comisión del área de Ciudadanía y Participación y que ratificará la junta de gobierno local de esta misma semana. Además, el municipio deberá correr con el gasto de 584 euros que fue lo que costaron los honorarios por la realización del informe pericial, los 579 de la intervención pericial en el acto del juicio y las costas de 500 euros, según recoge el documento municipal.

Los hechos ocurrieron el 3 de julio de 2023 y ahora, dos años y medio después, ha llegado la sentencia que obliga al consistorio a pagar algo más de 8.000 euros a la afectada (1.000 euros los abonará el Ayuntamiento y el resto, el seguro) al considerar acreditada la caída de la demandante que tuvo lugar en la calle Prim debido al "mal estado de conservación de las baldosas de la vía pública por la que circulaba" y que motivó un esguince de grado dos en el tobillo izquierdo.

Fotografías y testigos

La demandante aportó fotografías del lugar donde tuvo el percance que mostraban el mal estado de conservación de estas baldosas de la vía por donde caminaba además de la declaración de tres testigos que acreditaron la situación. Además, la señora tuvo que ser auxiliada por clientes de la terraza del bar ubicado junto al lugar donde se produjo la caída.

Noticias relacionadas

No es la primera vez que sucede un hecho similar, ya que el consistorio también tuvo que indemnizar a otra vecina con casi 5.000 euros al caer, de nuevo, por una baldosa en mal estado en la calle o, en otras ocasiones, por socavones en las calles. Precisamente en octubre del año pasado, el Ayuntamiento de Castelló también tuvo que abonar 778,26 euros a otra señora que el 7 de febrero de 2023 caminaba por la avenida Concentración Harley Davidson, en el Grau de Castelló junto al Pinar, cuando por culpa de una alcantarilla que no estaba sujeta a la base de forma correcta, cayó en la vía pública dañándose en la pierna izquierda.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Castelló activa un nuevo uso de la tarjeta ciudadana relacionada con la tasa de la basura. ¿En qué consiste?
  2. Cierra la tienda con más robos de Castelló tras las obras de la Avenida Valencia: 'Era un sinvivir
  3. La nave de Monfort en la Avenida Valencia de Castelló tiene nuevo inquilino: Este es su nuevo uso
  4. Restaurantes míticos de Castelló en el recuerdo
  5. Hosteleros de Castelló y provincia quieren abrir un local de restauración en el antiguo 'Aladín' junto al aeroclub. Todos los detalles
  6. 14 años trabajando para que se queme todo en una hora'. Habla el dueño de la nave calcinada en la Ciudad del Transporte
  7. Activan su cesión: todas las novedades sobre el edificio de la antigua comisaría en Castelló
  8. Ya hay fecha para abrir el Mercat Central de Castelló provisional en Santa Clara

El Grau tramitará la tarjeta ciudadana después de la Magdalena. Esta es la fecha exacta

El Grau tramitará la tarjeta ciudadana después de la Magdalena. Esta es la fecha exacta

Cae en la calle por baldosas en mal estado en Castelló, sufre un esguince y recibirá 8.120 euros

Cae en la calle por baldosas en mal estado en Castelló, sufre un esguince y recibirá 8.120 euros

Manuel Torada Calonge y Nicolás Cabello Pérez, pregonero y pregonero infantil de las fiestas de la Magdalena 2026 de Castelló

Manuel Torada Calonge y Nicolás Cabello Pérez, pregonero y pregonero infantil de las fiestas de la Magdalena 2026 de Castelló

Los premios de À Punt para las gaiatas de las fiestas de la Magdalena 2026: de los 1.000 a los 250 euros

Los premios de À Punt para las gaiatas de las fiestas de la Magdalena 2026: de los 1.000 a los 250 euros

Descuentos de 10 euros en comercios de Castelló: Todo lo que tienes que saber para lograr esta rebaja

Descuentos de 10 euros en comercios de Castelló: Todo lo que tienes que saber para lograr esta rebaja

Castelló destina más ayuda humanitaria a Ucrania. Esto es lo que ha enviado

Castelló destina más ayuda humanitaria a Ucrania. Esto es lo que ha enviado

18 colegios de Castelló convertirán sus patios en oasis climáticos

18 colegios de Castelló convertirán sus patios en oasis climáticos

Denuncia del PSOE: "el 'basurazo' vuelve a generar el "caos en Castelló al dejar sin servicio el control electrónico en los ecoparques para bonificaciones de la tasa"

Denuncia del PSOE: "el 'basurazo' vuelve a generar el "caos en Castelló al dejar sin servicio el control electrónico en los ecoparques para bonificaciones de la tasa"
Tracking Pixel Contents