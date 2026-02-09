Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Entrevista Pablo HernándezPregoneros Magdalena 2026Cierre tienda SaleraUn Barça-Madrid de 'bous'Agenda de la semanaAspiradora 2 en 1
instagramlinkedin

Solidaridad

Castelló destina más ayuda humanitaria a Ucrania. Esto es lo que ha enviado

La ciudad de recogida del material es Vinnytsia, desde donde posteriormente se organiza su distribución

El concejal Sales junto a representantes de la asociación ucraniana.

El concejal Sales junto a representantes de la asociación ucraniana. / Mediterráneo

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

Castelló sigue poniendo de manifiesto su cara más solidaria y el Ayuntamiento ha respaldado a la Asociación Ucraniana Kalyna en la salida de un nuevo camión de ayuda humanitaria con destino a un hospital ucraniano. El convoy transporta 20 toneladas de material sanitario destinado a reforzar la atención médica en el país y ha partido desde las instalaciones municipales de Tetuán XIV, desde donde se ha coordinado la carga y la logística del envío, según ha explicado el concejal de Cooperación y Relaciones Institucionales, Vicent Sales.

Este nuevo envío se enmarca en la colaboración solidaria que la entidad mantiene desde 2014, centrada especialmente en el apoyo a hospitales y centros sanitarios mediante el envío continuado de suministros médicos esenciales. Entre el material transportado se incluyen equipos de protección individual (EPI), material de curas, productos de higiene y desinfección, respiradores, termómetros, batas, mascarillas, camillas y gel hidroalcohólico, recursos imprescindibles para garantizar la atención sanitaria en contextos de emergencia.

Noticias relacionadas y más

La ciudad de recogida del material es Vinnytsia, desde donde posteriormente se organiza su distribución a hospitales y a las zonas más afectadas del frente, en función de las necesidades detectadas sobre el terren y colaboran también de forma permanente el Banco de Alimentos y la Generalitat Valenciana, que canalizan y gestionan la recogida de material procedente de distintos centros hospitalarios. Asimismo, diversas entidades privadas se suman a esta iniciativa solidaria, contribuyendo a completar cada envío con los recursos necesarios en función de las necesidades detectadas sobre el terreno y de los fondos recaudados.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Castelló activa un nuevo uso de la tarjeta ciudadana relacionada con la tasa de la basura. ¿En qué consiste?
  2. Cierra la tienda con más robos de Castelló tras las obras de la Avenida Valencia: 'Era un sinvivir
  3. La nave de Monfort en la Avenida Valencia de Castelló tiene nuevo inquilino: Este es su nuevo uso
  4. Restaurantes míticos de Castelló en el recuerdo
  5. Hosteleros de Castelló y provincia quieren abrir un local de restauración en el antiguo 'Aladín' junto al aeroclub. Todos los detalles
  6. 14 años trabajando para que se queme todo en una hora'. Habla el dueño de la nave calcinada en la Ciudad del Transporte
  7. Activan su cesión: todas las novedades sobre el edificio de la antigua comisaría en Castelló
  8. Ya hay fecha para abrir el Mercat Central de Castelló provisional en Santa Clara

Manuel Torada Calonge y Nicolás Cabello Pérez, pregonero y pregonero infantil de las fiestas de la Magdalena 2026 de Castelló

Manuel Torada Calonge y Nicolás Cabello Pérez, pregonero y pregonero infantil de las fiestas de la Magdalena 2026 de Castelló

Los premios de À Punt para las gaiatas de las fiestas de la Magdalena 2026: de los 1.000 a los 250 euros

Los premios de À Punt para las gaiatas de las fiestas de la Magdalena 2026: de los 1.000 a los 250 euros

Descuentos de 10 euros en comercios de Castelló: Todo lo que tienes que saber para lograr esta rebaja

Descuentos de 10 euros en comercios de Castelló: Todo lo que tienes que saber para lograr esta rebaja

Castelló destina más ayuda humanitaria a Ucrania. Esto es lo que ha enviado

Castelló destina más ayuda humanitaria a Ucrania. Esto es lo que ha enviado

18 colegios de Castelló convertirán sus patios en oasis climáticos

18 colegios de Castelló convertirán sus patios en oasis climáticos

Denuncia del PSOE: "el 'basurazo' vuelve a generar el "caos en Castelló al dejar sin servicio el control electrónico en los ecoparques para bonificaciones de la tasa"

Denuncia del PSOE: "el 'basurazo' vuelve a generar el "caos en Castelló al dejar sin servicio el control electrónico en los ecoparques para bonificaciones de la tasa"

Compromís pide una campaña para informar a inquilinos y comercios de las bonificaciones de la tasa de la basura en Castelló

Compromís pide una campaña para informar a inquilinos y comercios de las bonificaciones de la tasa de la basura en Castelló

El arraigo de les 'festes de carrer': el barrio Sant Blai de Castelló celebra su día grande

Tracking Pixel Contents