Castelló destina más ayuda humanitaria a Ucrania. Esto es lo que ha enviado

Castelló sigue poniendo de manifiesto su cara más solidaria y el Ayuntamiento ha respaldado a la Asociación Ucraniana Kalyna en la salida de un nuevo camión de ayuda humanitaria con destino a un hospital ucraniano. El convoy transporta 20 toneladas de material sanitario destinado a reforzar la atención médica en el país y ha partido desde las instalaciones municipales de Tetuán XIV, desde donde se ha coordinado la carga y la logística del envío, según ha explicado el concejal de Cooperación y Relaciones Institucionales, Vicent Sales.

Este nuevo envío se enmarca en la colaboración solidaria que la entidad mantiene desde 2014, centrada especialmente en el apoyo a hospitales y centros sanitarios mediante el envío continuado de suministros médicos esenciales. Entre el material transportado se incluyen equipos de protección individual (EPI), material de curas, productos de higiene y desinfección, respiradores, termómetros, batas, mascarillas, camillas y gel hidroalcohólico, recursos imprescindibles para garantizar la atención sanitaria en contextos de emergencia.

La ciudad de recogida del material es Vinnytsia, desde donde posteriormente se organiza su distribución a hospitales y a las zonas más afectadas del frente, en función de las necesidades detectadas sobre el terren y colaboran también de forma permanente el Banco de Alimentos y la Generalitat Valenciana, que canalizan y gestionan la recogida de material procedente de distintos centros hospitalarios. Asimismo, diversas entidades privadas se suman a esta iniciativa solidaria, contribuyendo a completar cada envío con los recursos necesarios en función de las necesidades detectadas sobre el terreno y de los fondos recaudados.