Compromís pide una campaña para informar a inquilinos y comercios de las bonificaciones de la tasa de la basura en Castelló

Compromís per Castelló ha pedido al gobierno de Begoña Carrasco que ponga en marcha una campaña informativa dirigida a las personas que viven de alquiler y a los comercios para que puedan acceder a las bonificaciones de la tasa de basuras previstas para 2026. Tal y como ha advertido el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, “a pesar de que PP y Vox, después de rectificar, acabaron incluyendo a inquilinos y comercios dentro de las bonificaciones, la realidad es que faltan menos de dos meses para que puedan aplicarse y nadie sabe cómo se harán efectivas ni qué tiene que hacer la gente para acceder a ellas”.

Garcia ha remarcado que esta falta de planificación evidencia que “no existe una estrategia real para reducir residuos, y que el único resultado hasta ahora ha sido el aumento del recibo y la propaganda”.

Compromís recuerda que, en un primer momento, PP y Vox "se negaron a incluir a inquilinos y comercios dentro de las bonificaciones de la tasa e incluso votaron en contra de una moción de Compromís que lo proponía, en abril de 2025. Posteriormente, el gobierno municipal rectificó su postura y estableció un sistema de bonificación vinculado al uso de los ecoparques, que exige acudir siete veces durante tres meses para poder optar a la bonificación". Desde Compromís consideran que esta corrección se ha hecho “tarde y mal”.

"Situación grave"

La coalición alerta de que la situación es "especialmente grave en el caso del comercio, ya que a día de hoy no se ha concretado ningún mecanismo claro ni se ha explicado al sector qué posibilidades tiene, ni tampoco se ha decidido cómo se certificará el cumplimiento, o no, de las campañas de residuo cero". De hecho, en el último Consejo de Comercio "se reconoció que todavía se está estudiando cómo hacerlo". Compromís recuerda que ya en enero de 2024 propuso trabajar junto al comercio local para definir las tasas y las bonificaciones en la gestión de residuos. Frente a ello, a mitad del periodo para optar a las bonificaciones de 2026, el gobierno de Carrasco aún no sabe cómo se justificarán.

Por todo ello, Compromís reclama que el Ayuntamiento aclare de manera inmediata cómo se aplicarán las bonificaciones, inicie una campaña informativa rigurosa y trabaje de forma coordinada con el comercio local y con las personas que viven de alquiler, para que el objetivo real de la tasa -reducir residuos- no quede en papel mojado y nadie quede fuera de las bonificaciones por falta de información.

Por último, Garcia señala que “en un contexto en el que el alquiler no deja de subir, resulta especialmente grave que estas personas no puedan acceder a las bonificaciones por una gestión improvisada”.