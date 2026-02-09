Denuncia del PSOE: "el 'basurazo' vuelve a generar el "caos en Castelló al dejar sin servicio el control electrónico en los ecoparques para bonificaciones de la tasa"

La portavoz del grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Castelló, Patricia Puerta, han denunciado que el "caos en la gestión del reciclaje de residuos en los ecoparques móviles de Castelló vuelve a poner en evidencia “la incapacidad del gobierno municipal del PP y Vox para atender a los vecinos que intentan acceder a las bonificaciones".

Un ejemplo claro es el ecoparque móvil de la plaza de España, que ha tenido inutilizado durante varios días el dispositivo electrónico encargado de contabilizar los residuos depositados, según la socialista. Ante esta situación, los operarios "se vieron obligados a anotar a mano los DNI de las personas usuarias. “Queremos garantías de que esa información se va a registrar correctamente y de que ningún vecino se va a llevar una sorpresa cuando reciba el recibo”, advierte Puerta, quien denuncia además las “colas que hay en los ecoparques, como ha pasado hoy en la del Mercado del Lunes. "En varios ecoparques móviles se está exigiendo la presentación de la tarjeta ciudadana para poder acceder a las bonificaciones. Sin embargo, el ayuntamiento no ofrece citas disponibles a través de su página web, al no haber reforzado el personal necesario para prestar este servicio", ha destacado.