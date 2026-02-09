Descuentos de 10 euros en comercios de Castelló: Todo lo que tienes que saber para lograr esta rebaja

Castelló activará una nueva campaña coincidiendo con la apertura del mercado provisional, el próximo jueves 12 de febrero, y a través del marketplace municipal con el objetivo de impulsar el comercio local y fomentar el uso de esta plataforma digital entre la ciudadanía, según ha dicho el concejal de Comercio, Alberto Vidal.

La iniciativa permitirá a los usuarios beneficiarse de un descuento directo de 10 euros en compras iguales o superiores a 40 euros y para acceder a la rebaja en el momento de realizar el pedido, será necesario introducir el código MERCATCENTRAL10 en la aplicación.

El concejal de Comercio, Alberto Vidal, junto al gerente del Mercado Central, José Luis Hernández. / Mediterráneo

Vidal ha destacado que “la apertura del mercado provisional representa una oportunidad para seguir avanzando en la modernización del comercio local, sin renunciar a su identidad ni a su función social”. En este sentido, ha señalado que el marketplace municipal “es una herramienta clave para reforzar el vínculo entre comerciantes y clientes, adaptándose a las necesidades actuales de consumo”.

El sistema de marketplace municipal, implantado el año pasado, permite realizar compras tanto en los mercados municipales como en los comercios locales adheridos a través de una aplicación móvil o de la web comerciocastellon.es. Una vez formalizados los pedidos, estos pueden recogerse de manera cómoda en cualquiera de las 11 taquillas inteligentes distribuidas en diferentes puntos de la ciudad, lo que contribuye a mejorar la conciliación con los horarios laborales y los hábitos de consumo de la ciudadanía.

Con el fin de garantizar la máxima difusión de la campaña, el Ayuntamiento llevará a cabo una acción de buzoneo a gran escala en toda la ciudad, mediante la distribución de un folleto informativo en los domicilios. Este material incluirá información detallada sobre el funcionamiento del marketplace municipal, las condiciones de la promoción y los pasos a seguir para realizar compras a través de la plataforma y beneficiarse del descuento.