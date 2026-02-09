Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Manuel Torada Calonge y Nicolás Cabello Pérez, pregonero y pregonero infantil de las fiestas de la Magdalena 2026 de Castelló

La alcaldesa Begoña Carrasco les acaba de comunicar su elección por teléfono

Manuel Torada y Nicolás Cabello, pregonero y pregonero infantil 2026.

Manuel Torada y Nicolás Cabello, pregonero y pregonero infantil 2026. / Mediterráneo

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

A poco menos de un mes para la celebración de las fiestas de la Magdalena de Castelló, la alcaldesa Begoña Carrasco ha comunicado a Manuel Torada Calonge y a Nicolás Cabello Pérez que han sido elegidos como pregonero y pregonero infantil 2026.

Tras conversar con ambos y trasladarles la noticia, la primera edila ha querido destacar que “nuestros pregoneros tienen ahora mismo una mezcla de emoción por haber sido designados, pero también de responsabilidad por ser la voz de nuestras fiestas, a las que indudablemente quedarán unidos para siempre”

Un pregonero vinculado al mundo de la cultura y la docencia musical

El pregonero Manuel Torada Calonge, cuenta con un amplio currículum estrechamente vinculado tanto al món de del festa como al de la docencia musical. En el ámbito festero, fue nombrado Guillém de Mont-Rodón en 2020 y es miembro de la Milicia Templaria de la Germandat dels Cavallers de la Conquesta, además de participar activamente en el Betlem de la Pigà, el Misteri de Castelló, la Festa de la Rosa y en diversas formaciones corales como la Coral Vicent Ripollés, la Coral Juan Ramón Herrero, el Orfeón Juvenil de Castellón y la Coral Juvenil La Plana.

Manuel Torada es miembro de la Milicia Templaria de la Germandat dels Cavallers de la Conquesta.

Manuel Torada Calonge es miembro de la Milicia Templaria de la Germandat dels Cavallers de la Conquesta. / Mediterráneo

En el ámbito profesional, ejerce desde hace 23 años como profesor de guitarra en el Conservatorio Profesional de Música “Mestre Tárrega” de Castellón, desarrollando una destacada labor pedagógica y contribuyendo a la formación musical de numerosas generaciones de castellonenses.

Un pregonero infantil muy unido a la Gaiata 6, Farola Ravalet

El nuevo pregonero infantil de las fiestas de la Magdalena, Nicolás Cabello Pérez, de 13 años, ha mantenido desde muy pequeño una participación muy activa en la Gaiata 6, Farola Ravalet. Entre 2013 y 2023 formó parte activa de la comisión, demostrando siempre un fuerte compromiso con el sector.

En 2024 ostentó el cargo de presidente infantil de la Gaiata 6; en 2025 fue nombrado Gaiatero de Honor Infantil y, en la presente edición, desempeña el cargo de portaestandarte, reflejo de su implicación constante y su profundo sentimiento magdalenero.

Noticias relacionadas y más

Nicolás Cabello Pérez tiene 13 años.

Nicolás Cabello Pérez tiene 13 años. / Mediterráneo

Hay que recordar que este año se presentaron 13 candidatos a cantar los versos de Bernat Artola y cinco niños para los de Vicent Pau Serra.

