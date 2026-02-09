Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los premios de À Punt para las gaiatas de las fiestas de la Magdalena 2026: de los 1.000 a los 250 euros

Los galardones de la cadena pública valenciana reconocerán la mejor iluminación de los monumentos

Una gaiata de las fiestas de la Magdalena de Castelló.

Una gaiata de las fiestas de la Magdalena de Castelló. / Toni Losas

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

La cadena pública de la televisión valenciana, À Punt, ha convocado la V edición de los Premis À Punt en la Magdalena que reconocerán la mejor iluminación de las gaiatas (tanto de las grandes como de las infantiles) y a la que destinarán premios que oscilan entre los 1.000 y los 250 euros.

De esta forma, los galardones para los monumentos grandes serán los siguientes: el primer premio, 1.000 euros; el segundo serán 750 euros; el tercero, 500 euros. Además habrá un premio del público À Punt dotado con 500 euros. Las cuatro recibirán un estandarte y participarán en un reportaje televisivo. Las comisiones que tengan interés en participar en este certamen deberán realizar la inscripción a través del formulario disponible en https://www.apuntmedia.es/magdalena/ en el plazo comprendido entre este martes y el 1 de marzo a las 14.00 horas. Así, el 9 de marzo a las 20.15 horas, el jurado realizará una visita a la Encesa de les Gaaites para evaluar la iluminación y el 11 de marzo se publicarán en la web de À Punt las fotografías de todas las gaiatas para que pueda votar el público.

En cuanto a las gaiatas infantiles, el primero será de 750 euros; el segundo de 500 euros; y el tercero de 250 euros, además del premio ciudadano que será de 500 euros. Al igual que las grandes, recibirán también un estandarte y participarán en un reportaje.

Con esta convocatoria, À Punt "refuerza su compromiso con las fiestas de la Magdalena, la promoción de la cultura popular y el reconocimiento del trabajo de las comisiones gaiateras, dándoles visibilidad a través de todos sus canales", han explicado fuentes de la radiotelevisión valenciana.

