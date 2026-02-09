Los premios de À Punt para las gaiatas de las fiestas de la Magdalena 2026: de los 1.000 a los 250 euros

La cadena pública de la televisión valenciana, À Punt, ha convocado la V edición de los Premis À Punt en la Magdalena que reconocerán la mejor iluminación de las gaiatas (tanto de las grandes como de las infantiles) y a la que destinarán premios que oscilan entre los 1.000 y los 250 euros.

De esta forma, los galardones para los monumentos grandes serán los siguientes: el primer premio, 1.000 euros; el segundo serán 750 euros; el tercero, 500 euros. Además habrá un premio del público À Punt dotado con 500 euros. Las cuatro recibirán un estandarte y participarán en un reportaje televisivo. Las comisiones que tengan interés en participar en este certamen deberán realizar la inscripción a través del formulario disponible en https://www.apuntmedia.es/magdalena/ en el plazo comprendido entre este martes y el 1 de marzo a las 14.00 horas. Así, el 9 de marzo a las 20.15 horas, el jurado realizará una visita a la Encesa de les Gaaites para evaluar la iluminación y el 11 de marzo se publicarán en la web de À Punt las fotografías de todas las gaiatas para que pueda votar el público.

En cuanto a las gaiatas infantiles, el primero será de 750 euros; el segundo de 500 euros; y el tercero de 250 euros, además del premio ciudadano que será de 500 euros. Al igual que las grandes, recibirán también un estandarte y participarán en un reportaje.

Con esta convocatoria, À Punt "refuerza su compromiso con las fiestas de la Magdalena, la promoción de la cultura popular y el reconocimiento del trabajo de las comisiones gaiateras, dándoles visibilidad a través de todos sus canales", han explicado fuentes de la radiotelevisión valenciana.