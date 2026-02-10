Tras el anuncio de que Cortefiel abre en Salera, ¿qué pasa con el local que la firma tiene en el centro de Castelló?

Tras el anuncio por parte del centro comercial Salera de que la marca de textil Cortefiel regresa a este recinto dentro de su política de reubicar varios establecimientos de marcas conocidas, la pregunta está en el aire: ¿qué pasará con el local que esta firma nacional tiene en un edificio emblemático en el centro de Castelló?

Este movimiento que afecta a Cortefiel y que ocupará el espacio que deja Bershka (esta marca pasa a coupar un espacio de cerca de 800 metros cuadrados y deja el actual, de 362 metros cuadrados) se suma a los cambios realizados por el grupo Inditex, que ha situado su local de Stradivarius en un nuevo espacio de cerca de 1.227 metros cuadrados en la plaza Este, lo que supone una ampliación considerable respecto a los 694 metros cuadrados que tenía anteriormente.

A ello se añade que Inditex ha cerrado temporalmente el local de Lefties por reformas. Y en el ámbito de la restauración comenzará a funcionar este mes un buffet italiano.

Los locales que ocupaban hasta ahora ambas marcas han quedado libres, por lo que el centro comercial, con altos niveles de ocupación, no ha tardado en hallar nuevos operadores como Cortefiel, que ya estuvo en Salera y ahora vuelve a abrir en este centro comercial.

Sin embargo, y pese a que esta empresa textil volverá a prestar servicio en el centro comercial, este periódico ha podido confirmar este martes que su local en el centro de Castelló permanecerá abierto y las ventas se realizarán en ambos espacios. Mediterráneo se puso en contacto con la responsable de tienda en Castelló y tanto ella como la jefa de zona aseguraron que el establecimiento de la calle Enmedio y que también tiene acceso por la plaza de la Pescadería seguirá abierta al servicio de los castellonenses.