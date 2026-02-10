Fiesta
Todo lo que tienes que saber sobre el Carnaval del Grau de Castelló: programación, zonas de aparcamiento, horario TRAM,...
Se celebra desde este viernes al domingo (del 13 al 15 de febrero) en el distrito marítimo
El Grau se sumergirá desde el viernes hasta el domingo en la fiesta del Carnaval que ofrecerá una treintena de actos para todos los públicos como desfiles, actividades infantiles y música además de concursos. Un año más, los castellonenses darán la bienvenida a Don Carnal al que honrarán tributo durante tres días que finalizarán con el tradicional Entierro de la Sardina.
Junto a la programación oficial, el Ayuntamiento de Castelló ha previsto servicios para que los vecinos puedan disfrutar de todos los actos y ha destinado a aparcamiento público tres zonas del Grau como son la del Impala (abierto hasta las 00.00 horas), la calle Treballadors de la Mar y la zona del polideportivo Pablo Herrera donde se podrá estacionar. Además, habrá un punto violeta en la calle Treballadors de la Mar y una zona destinada a personas con movilidad reducida en las inmediaciones de la tenencia de alcaldía, en el paseo Buenavista. En cuanto al punto de información, sensibilización, prevención y atención de agresiones sexuales, este estará abierto el viernes y el sábado de 00.00 a 5.00 horas.
Por otra parte, el TRAM ofrecerá un servicio especial durante estos tres días. El viernes 13 de febrero funcionará hasta las 3.00 horas y con una frecuencia de cada 30 minutos, mientras que el sábado el servicio será durante toda la noche con una frecuencia también de cada media hora.
🥳 Programación del Carnaval del Grau de Castelló 2026
📅 Viernes 13 de febrero
Inicio oficial de Carnestoltes
📍 Edificio del Reloj
- 🕔 18.00 horas
- Crida Infantil de Carnestoltes
- A cargo del alumnado de los centros educativos del Grau.
- 👉 Acto accesible con interpretación en lengua de signos.
🚶♀️ Desfile infantil
- Tras la Crida
- Recorrido desde el Edificio del Reloj hasta el Parque de la Panderola, con animación y batucadas.
📍 Parque de la Panderola
- 🕕 18.30 horas
- Espectáculos familiares y animación infantil
- Espectáculo Festa Pop’s Corn, de la compañía La FAM.
🎭 Pasacalles y animación
- 🕕 19.30 horas
- Animación festiva por las calles del Grau con batucada y a cargo de Dimonis de la Plana.
📍 Tenencia de Alcaldía del Grau
- 🕗 20:00 horas
- Solemne Recepción al Rey Carnestoltes
- Entrega simbólica de la vara de mando y Crida de Carnestoltes.
- 👉 Acto accesible con lengua de signos.
📍 Sala Grau
- 🕤 21.00 horas
- Sopar de Pa i Porta (peñas y collas)
- 🎶 Actuación musical Ciai Raffaella por JuanRa Castillo y sesión DJ.
📅 Sábado 14 de febrero
Día grande de Carnestoltes
🚸 Desfile Infantil
- 🕛 12:00 h
- 📍 Salida: Calle Churruca
- 📍 Llegada: Parque de la Panderola
- Con niños y niñas disfrazados, Rey Carnestoltes, dolçainers, tabaleters, entidades culturales y asociaciones locales.
📍 Parque de la Panderola
- 🕐 Tras el desfile y durante la mañana
- Animación familiar, talleres infantiles y actividades para todos los públicos.
🎉 Gran Desfile de Carnestoltes
- 🕖 19:00 horas
- 📍 Recorrido:
- Calle Churruca → Av. del Port → Canàries → Sant Pere → Juan Sebastián Elcano → Gravina → Canalejas → Av. del Port
- Con carrozas, comparsas, grupos e individuales, batucadas y animación musical.
- 🏆 El jurado valorará disfraces y carrozas durante el recorrido.
📍 Sala Grau
- 🕘 Al finalizar el desfile
- Entrega de premios del concurso de disfraces y carrozas.
- 🎶 Actuaciones en directo, orquesta y música hasta la madrugada.
📅 Domingo 15 de febrero
Despedida del Carnaval
📍 Parque de la Panderola
- 🕚 11.00 horas
- Actividades familiares
- 🐾 Concurso de disfraces con mascotas.
⚰️ Velatorio, Desfile y Entierro de la Sardina
- 🕔 A partir de las 18.00 horas
- Recorrido por las principales calles del Grau, con música, versos satíricos y participación de asociaciones locales.
- 👉 Acto de clausura de Carnestoltes 2026.
Los premios de los concursos 2026
Premios a los Mejores Disfraces Individuales
1º- 75 euros y trofeo
2º- 50 euros y trofeo
3º- 25 euros y trofeo
Premios a las Mejores Parejas
1º-100 euros y trofeo
2º- 75 euros y trofeo
3º- 50 euros y trofeo
Premios a los Mejores Grupos Reducidos (entre 3 y 10 componentes)
1º- 150 euros y trofeo
2º- 100 euros y trofeo
3º- 50 euros y trofeo
Premios a los Mejores Grandes Grupos ( 11 o más componentes)
1º- 250 euros y trofeo
2º- 150 euros y trofeo
3º- 75 euros y trofeo
Premio Especial a la Mejor Puesta en Escena
100 euros y trofeo
Premios a las Mejores Carrozas
1º- 300 euros y trofeo
2º- 150 euros y trofeo
3º- 75 euros y trofeo
