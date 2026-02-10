Castelló suma dos parcelas a su patrimonio para ampliar el Chencho

La ciudad de Castelló ya es propietaria de las dos parcelas que permitirán ampliar las instalaciones del complejo deportivo Chencho después de que la alcaldesa de la capital, Begoña Carrasco, haya firmado este martes ante notario la compra de estos terrenos. Una rúbrica que autoriza la incorporación a ambos terrenos al patrimonio municipal con el fin de que los deportistas castellonenses puedan contar con más dotaciones. En el acto han estado presentes, junto a Carrasco, la concejala de Deportes, Maica Hurtado, y el concejal de Patrimonio, Vicent Sales.

Uno de los campos del Chencho. / Mediterráneo

De esta forma, con la firma de esta compra, “el gobierno municipal va a empezar a planificar la ampliación de la Ciudad Deportiva municipal, que está prevista con unas instalaciones gemelares a las existentes en la actualidad, que incluyen campos de fútbol y un nuevo pabellón polideportivo”, ha dicho la alcaldesa, quien ha recordado que tal y como "avanzamos el pasado mes de diciembre, estamos trabajando para incrementar en un futuro la superficie del Chencho en casi 50.000 metros cuadrados, de los que en una primera fase está previsto que se ejecuten unos 27.000 metros cuadrados”.

“Queremos que Castellón se consolide como una verdadera Ciudad del Deporte. Y ofrecer las mejores instalaciones deportivas a todos nuestros vecinos y vecinas, pero en especial al deporte base de la ciudad, es una de nuestras apuestas más importantes, dando un paso más con esta futura ampliación del Chencho, que es uno de los epicentros de la práctica deportiva en la ciudad de Castellón”, ha insistido la alcaldesa.

Imagen de archivo de los campos federativos de Castelló. / Mediterráneo

Junto a la ampliación del Chencho, la primera autoridad municipal anunció también el pasado mes de diciembre que, junto a la ampliación del Chencho, la intención del consistorio es recuperar los campos federativos ubicados en la avenida Hermanos Bou a la altura del club de tenis y que están sin uso desde hace 14 años. A este respecto, Carrasco ha detallado que ya consta un acuerdo con la Federación Valenciana de Fútbol y que la Española también es consciente de este proyecto de reforma de estos campos que en su día utilizaron cientos de castellonenses deportistas.