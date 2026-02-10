Compromís critica que Carrasco gobierne "a golpe de titulares mientras el CEIP Mestre Canós sigue sin servicios básicos como el wifi"

Compromís per Castelló ha criticado la “dejación” del gobierno de Begoña Carrasco con el CEIP Mestre Canós, un centro construido gracias al Plan Edificant que, cinco meses después de su inauguración, continúa sin disponer de servicios básicos para el normal funcionamiento del día a día escolar. Entre las principales carencias destacan la falta de conexión wifi, varias porterías pendientes de instalar, la presencia todavía de farolas provisionales de obra en el entorno del centro y las dificultades para cubrir todas las horas de Educación Física, ya que el profesorado actual no puede asumirlas en su totalidad.

A raíz de esta situación, miembros de Compromís per Castelló se han reunido con la Asociación de Familias del centro para escuchar sus reivindicaciones, después de que las reiteradas quejas trasladadas tanto por la dirección como por las familias al Ayuntamiento no hubieran sido atendidas. En este sentido, la diputada de Compromís en Les Corts Valencianes, Verónica Ruiz, ya ha trasladado a la Conselleria de Educación las peticiones concretas del centro para que se resuelvan las carencias que arrastra.

"Perder curso de informática"

“El Partido Popular y Begoña Carrasco inauguraron el colegio hace cinco meses y, cinco meses después, el alumnado continúa sin wifi y con el patio sin equipar”, ha expuesto el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, que ha advertido que “sin conexión a internet el alumnado puede perder todo un curso de informática, ya que no puede utilizar con normalidad los ordenadores y las tablets del centro”.

En este contexto, desde Compromís subrayan que solo después de que el problema haya salido en los medios de comunicación se ha anunciado que se arreglará la instalación de las porterías, mientras que la falta de wifi continúa sin solución. La formación denuncia que esta manera de actuar no es un hecho aislado y recuerda casos recientes como el del CEIP Soler i Godes, donde no se actuó hasta que los problemas con la caldera trascendieron públicamente.

“Es una forma de gobernar basada en la propaganda, que evidencia la falta de interés del gobierno de Begoña Carrasco y del Partido Popular por la educación pública: solo reaccionan cuando el problema sale en la prensa”, ha concluido Garcia, quien reclama una respuesta más rápida y una mayor atención ante problemas que afectan directamente a la educación de los niños y niñas de Castelló.