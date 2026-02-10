Bomberos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) del Ayuntamiento de Castelló y personal de seguridad y emergencias de la Autoridad Portuaria de Castellón refuerzan la colaboración y coordinación ante cualquier intervención en zona portuaria a través de curso de formación para garantizar la seguridad en el puerto de Castellón. Una colaboración que ha sido reconocida en el I Dia de la Policía Portuaria de Castellón, en el que el cuerpo de Bomberos ha recibido (conjuntamente con otras administraciones) un reconocimiento.

Esta colaboración se enmarca en el convenio suscrito entre la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento sobre prestación de servicios, que contempla 75.000 euros anuales para formación y equipamiento del personal del SPEIS del Ayuntamiento de Castelló. Se ha realizado ya un curso formativo sobre el Método de Gestión Operativa y Mando (GOM) en emergencias y seguridad y otro sobre pilotaje de drones en situaciones de emergencia.

Además de las formaciones, ambas instituciones han colaborado conjuntamente en dos simulacros ocurridos en las instalaciones portuarias, en el que participaron también otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al objeto de evaluar la capacidad de coordinación y respuesta inmediata de las diferentes organizaciones y cuerpos de seguridad ante una amenaza real.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, ha destacado que estas iniciativas son fruto de la coordinación y colaboración entre administraciones, y con ello fortalecemos la seguridad del puerto, ya que dotamos al equipo de bomberos de Castellón de las herramientas formativas especializadas para el correcto desempeño de sus tareas en un entorno crítico como la infraestructura portuaria”.

Asimismo, Ibáñez ha celebrado que “tanto los cursos de aprendizaje y reciclaje, como los supuestos reales suponen un plus de seguridad ya que, nos permite una mejor preparación, organización y gestión tanto de personal como de recursos en cualquier situación de emergencia que pueda derivarse en el entorno portuario”.

Formación del personal del SPEIS

En cuanto a los compromisos de la Autoridad Portuaria recogidos en el convenio, destaca el de facilitar la formación específica al personal del SPEIS del Ayuntamiento de Castelló para realizar cualquier intervención en zona portuaria. En ello se incluye tanto la intervención en buques, salvamento de personas tanto en ámbito terrestre como marítimo o la lucha contra la contaminación marina, entre otros”.

También se incluye la financiación de diferentes materiales técnicos para desempeñar las intervenciones de emergencia como drones, equipos de intervención ante riesgo químico, vehículos especiales, etc.

Método de Gestión Operativa y Mando (GOM)

Se trata de un método muy arraigado en los servicios de emergencia en Francia y que ya se está empezando a utilizar en España.

El curso fue impartido por Formadores acreditados por la escuela nacional de bomberos de Francia en la figura de la Organización Asociación de Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB) en España, única entidad acreditada para ello.

La formación, con una duración de doce horas, estuvo dirigida a mandos de bomberos y personal de seguridad y emergencias de la Autoridad Portuaria para que adquieran las destrezas y herramientas de este método operativo.