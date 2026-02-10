El Grau tramitará la tarjeta ciudadana después de la Magdalena. Esta es la fecha exacta

Los graueros que quieran obtener la tarjeta ciudadana ya no tendrán que trasladarse hasta el centro de Castelló porque el Ayuntamiento abrirá un servicio de tramitación de este plástico en la tenencia de alcaldía del Grau.

Según ha confirmado el concejal de Modernización del consistorio capitalino, Paco Cabañero, al periódico Mediterráneo, se inaugurará después de las fiestas de la Magdalena, en concreto el martes 17 de marzo, por lo que a los vecinos del Grau les será más fácil esta tramitación de la tarjeta ciudadana con la que, entre otros servicios, los castellonenses pueden acudir a los ecoparques y al depositar los enseres, obtener bonificaciones para la tasa de la basura desde el pasado 20 de enero. También se puede presentar, de forma indistinta, el DNI. Con cualquiera de estos dos documentos se logran los descuentos para paliar el basurazo.

Ecoparque móvil en el paseo Buenavista del Grau. Se puede presentar tanto la tarjeta ciudadana como el DNI para obtener bonificaciones a la tasa de la basura. / GABRIEL UTIEL BLANCO

"La tramitación llega al Grau para facilitar el proceso a estos vecinos" Paco Cabañero — Concejal de Modernización

El horario de este nuevo servicio será todos los martes de 9.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.00 horas en la tenencia de alcaldía del paseo Buenavista, ha destacado Cabañero, quien ha recordado que ya son más de 18.000 las tarjetas que se han tramitado.

Proceso de solicitud

Para realizar este proceso de solicitud, el edil detalló que se puede concretar tanto presencialmente como on line. Esta última modalidad a través de tarjetaciudadana.castello.es. En cuanto a la tramitación presencial, es de 9.00 a 11.00 horas sin cita previa en la planta baja del edificio noble de la plaza Mayor o de 11.00 a 14.00 horas con cita previa que debe solicitarse en la página web del Ayuntamiento de Castelló.

Hay que recordar que la tarjeta ciudadana, cuya emisión es gratuita para la ciudadanía, que también se puede utilizar para el transporte público, el Bicicas o las bibliotecas municipales.

Finalmente, Cabañero ha mostrado su satisfacción por la gran aceptación que ha tenido esta tarjeta entre los vecinos. Con el paso de los meses desde su puesta en marcha, cada vez han sido más los castellonenses que han mostrado su interés en disponer de ella debido a los servicios que ofrece.

"Castelló avanza en digitalización porque queremos ser una ciudad moderan, adaptada a las nuevas tecnologías que redunden en dar facilidades a los vecinos", ha destacado Cabañero, quien también ha comentado que esta medida permite a la administración y a la ciudadanía "estar bien conectados".

En un futuro, el Ayuntamiento tiene previsto ir incorporando otros servicios a estas tarjetas como el acceso a las instalaciones deportivas municipales, taquillas inteligentes o bonos de descuento de comercios. De esta forma, Castelló se iguala a otras capitales como Gijón o Logroño, también pioneras en la puesta en marcha de este plástico.