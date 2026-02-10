De un 'photocall' a sorteos: las actividades de Castelló por San Valentín
El Ayuntamiento busca dinamizar el comercio local en el día de los enamorados
El Ayuntamiento de Castelló, a través de la concejalía de Comercio y Consumo, ha programado una serie de actividades en la ciudad con motivo de San Valentín con el objetivo central de dinamizar el comercio local.
"San Valentín representa una oportunidad excelente para que los ciudadanos descubran y disfruten de la calidad, la cercanía y el trato personalizado de los comercios de Castellón", destaca el edil del área, Alberto Vidal, quien añade que "con estas campañas buscamos generar experiencias que conecten con la ciudad y con sus comerciantes, promoviendo un ambiente de participación, alegría y dinamización en las calles".
Acción central el sábado
La acción central se desarrollará el sábado, 14 de febrero, en la plaza Pescadería, donde se instalará un gran photocall compuesto por tres corazones de diferentes tamaños: uno de 2,5 metros de altura por 2,5 metros de anchura, otro de 2 metros por 2 metros y un tercero de 1,60 por 1,60 metros. El espacio se completará con una furgoneta vintage, donde los visitantes podrán hacerse fotografías que podrán llevarse impresas en el momento o escanear para descargarlas en sus teléfonos móviles.
En paralelo, la Concejalía colabora con las campañas organizadas por las asociaciones Espai Comercial y Comerços del Raval, que han preparado sorteos entre los clientes. En el primer caso se optará a dos cenas para dos personas. Para participar, los clientes deberán rellenar un boleto que se depositará en una urna en cada establecimiento. Estas acciones ya están activas durante la semana y permiten que los clientes puedan participar con antelación, de manera que todos tengan oportunidad de optar a los premios antes del fin de semana.
En el caso de Comerços del Raval, los clientes que realicen compras en los comercios adheridos pueden depositar su ticket para participar en el sorteo de seis tartas.
El concejal ha concluido señalando que “desde el Ayuntamiento continuaremos trabajando de la mano de las asociaciones comerciales, porque son ellas quienes mejor conocen las necesidades del sector y permiten diseñar campañas eficaces, adaptadas a cada zona y capaces de generar beneficios reales para los comerciantes y para la ciudad. Con este tipo de iniciativas queremos que Castellón siga siendo una ciudad dinámica, atractiva, con calles llenas de vida y un comercio de proximidad fuerte, diverso y competitivo”.
