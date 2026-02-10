El PP y Vox presumen, por separado, del cambio de nombre de la plaza que ahora se llama Nou d'Octubre

Los grupos municipales del PP y Vox en el Ayuntamiento de Castelló han presumido, por separado, este martes del cambio de nombre d ela plaza que ahora se llama Nou d'Octubre. Así lo han manifestado en dos comunicados donde han coincidido en señalar que el cambio responde a las "demandas vecinales" y han puesto en valor el trabajo de la Asociación Cultural Cardona Vives. De hecho, el portavoz del grupo municipal del PP, Sergio Toledo, y el portavoz de Vox, Antonio Ortolá, se han fotografiado delante de la nueva placa con el presidente de esta entidad, Iván Sales, y con la vicepresidenta, María José Cruz.

Hay que recordar que la ubicación de la nueva placa ya fue adelantada por Mediterráneo.

Toledo ha explicado que con la nueva denominación de "plaça Nou d'Octubre adaptamos el callejero de la ciudad a la realidad actual e histórica y a las demandas de nuestros vecinos". "La Asociación Cardona Vives ha sido una de las entidades que ha reivindicado con más fuerza el cambio de denominción de esta plaza", ha dicho Toledo, quien también ha resaltado que con este cambio de nombre "normalizamos también una siutación anómala como era que nuestra ciudad no contara en su callejero con ninguna calle, plaza o vial dedicado a una fecha tan simbólica como es la del Nou d'Octubre".

Por su parte, Ortolá ha destacado el papel de la sociedad civil y de la Asociación Cardona Vives en la puesta en valor de la "identidad valenciana y española". Además ha explicado "la importancia de que las instituciones escuchen y atiendan las reivindicaciones que surgen desde la sociedad civil" y ha señalado que este cambio de denominación "responde a una exigencia de Vox dentro del gobierno municipal para poner fin a una situación que se había prolongado durante años".