El PSOE dice que Carrasco “no cumple” sus promesas electorales al dejar sin gratuidad en el transporte público a los menores de 25 años

Ribes dice que el programa electoral del PP para la Juventud, entre otros aspectos, recogía ‘Transporte municipal gratuito para los menores de 25 años’

Autobús urbano en su parada de la plaza Borrull de Castelló.

Autobús urbano en su parada de la plaza Borrull de Castelló. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Ramón Pérez

Castellón

El concejal socialista del Ayuntamiento de Castelló Jorge Ribes ha denunciado este martes que la alcaldesa de la ciudad, Begoña Carrasco, “ha traicionado a las personas jóvenes, a quienes prometió en campaña electoral mantener una gratuidad del transporte público que no existe”. Ribes ha lamentado “la constatación, de nuevo, de que Begoña Carrasco no cumple sus promesas electorales, más centrada en sus fotos de postureo que en trabajar por la ciudad”.

El programa electoral del PP para la Juventud, entre otros aspectos, recogía ‘Transporte municipal gratuito para los menores de 25 años’, pero la realidad es que la alcaldesa “ha engañado a las personas jóvenes de Castelló”. Como señala Ribes, “su gran mérito ha sido cargarse los derechos que había adquirido la juventud gracias a las políticas de los anteriores gobiernos de progreso”.

El Ayuntamiento de Castelló, como pasó durante 2023, “contaba con la ayuda del Gobierno de Pedro Sánchez para seguir apostando por la gratuidad de los bonos de autobús para los jóvenes, pero la señora Carrasco y su concejal de Movilidad, Cristian Ramírez, han optado por hacerles pasar por caja”.

Jorge Ribes es concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Castelló.

Jorge Ribes es concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Castelló. / Mediterráneo

De forma paralela, Jorge Ribes alerta del retroceso en la movilidad sostenible, con menos carriles bici, más colapso del tráfico y “la absoluta incapacidad del gobierno de PP y Vox para poner en marcha las prometidas paradas inteligentes por toda la ciudad”. Junto a ello, “seguimos esperando también otra propuesta estrella de la señora Carrasco, que era que todos y todas tardásemos menos de 20 minutos para ir al trabajo o a estudiar, pero con el modelo del caos de la alcaldesa y su concejal Ramírez esto es, sin duda, una quimera”.

