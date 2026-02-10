Talleres y campañas para prevenir el absentismo escolar en Castelló

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, en su condición de presidenta de la Comisión de Educación, Formación Profesional y Universidad de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha presidido este martes una nueva reunión de este órgano en la que ha puesto en valor "las acciones relacionadas con la prevención y lucha contra el absentismo escolar”.

En este sentido, la presidenta de la Comisión ha resaltado el desarrollo del IX Concurso de buenas prácticas municipales en la prevención y actuación frente al absentismo y mejora de la convivencia escolar que premia premia a los ayuntamientos "cuyos programas busquen la mejora de la convivencia escolar y luchen contra el absentismo escolar”.

Para la primera edila, “los ayuntamientos tienen un papel crucial en la lucha contra un problema como es el absentismo. Un protagonismo debido a que somos la administración más cercana a las familias y la comunidad escolar, poniendo en marcha diferentes programas y mecanismos que ayudan a combatir la falta de asistencia de los niños a clase”.

"Tanto el absentismo como el acoso escolar son temas que desde los ayuntamientos debemos abordar con las mejores herramientas e información. Por eso de la importancia de la publicación de los catálogos de buenas prácticas”, ha continuado la alcaldesa.

Pogramas de Castelló

Carrasco ha apuntado a algunos de los recursos que dispone el Ayuntamiento de Castelló en relación a la lucha contra el absentismo escolar, como es la Unidad de Absentismo, que depende de la concejalía de Familia e Infancia. También ha cita la alcaldesa el convenio entre la concejalía de Educación con el IES Miquel Peris i Segarra del Grau “como es el Programa de Aula Compartida (PAC), destinado a alumnado de la ESO, y que ha conseguido un gran éxito entre la comunidad educativa de este centro”.

Por otro lado desde el consistorio también se impulsan diferentes proyectos como los del Aula de Formación Familiar “La Llar” de San Lorenzo, “Esplai Racó Màgic” o el proyecto “Kumpania”, estos dos últimos dirigidos de manera específica a niños y niñas de la comunidad gitana en la ciudad de Castellón.

No ha olvidado referirse tampoco Carrasco a “los talleres de prevención que permiten el acoso y la violencia escolar como Comunicajove y la participación del Agente Tutor, en colaboración en este caso con la Policía Local de Castellón y donde nuestra ciudad es referente a nivel nacional”.

Finalmente, la presidenta de la Comisión de Educación de la FEMP ha vuelto a insistir en “la apuesta por un educación en valores y en igualdad, desde las edades más tempranas. Porque la educación es la herramienta más poderosa para cambiar el mundo”.