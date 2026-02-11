La Policía Local se pone al día contra el problema de las okupaciones en Castelló

La Policía Local de Castelló se pone al día en la lucha contra el problema de las okupaciones a través del curso La nueva dimensión de los delitos de usurpación y violación de domicilio desde la perspectiva de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, una acción formativa especializada de 20 horas organizada por el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE).

En esta jornada también participan efectivos de otros municipios lo que pone de manifiesto el interés común de las administraciones locales por reforzar la capacitación policial frente a la okupación ilegal y otros delitos relacionados con la vulneración del derecho a la propiedad. El curso tiene como objetivo principal ofrecer a los agentes una actualización exhaustiva de los aspectos jurídicos y procedimentales vinculados a los delitos de usurpación y violación de domicilio, abordados desde la perspectiva de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, según ha explicado el concejal de Seguridad Ciudadana, Antonio Ortolá. A lo largo de las sesiones formativas se analizan los distintos escenarios con los que se pueden encontrar los cuerpos policiales en su labor diaria, así como las herramientas legales disponibles para intervenir con mayor eficacia, seguridad jurídica y respeto al marco normativo vigente.

El concejal Ortolá y el comisario principal de la Policía Local en un momento del curso. / Mediterráneo

El concejal ha señalado que “la ocupación ilegal es una problemática que preocupa en nuestra ciudad y que afecta directamente a muchos vecinos, que se sienten desprotegidos ante situaciones que vulneran su derecho a la propiedad”. El actual marco normativo nacional “en demasiadas ocasiones acaba premiando al okupa y dejando en una situación de indefensión al propietario, lo que dificulta la actuación de las administraciones locales y de los cuerpos policiales”, ha concluido Ortolá.