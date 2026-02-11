El PSOE de Castelló inicia acciones legales contra el 'basurazo' y el PP lo acusa de "embarrar"

El PSOE de Castelló ha iniciado los trámites para la presentación de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) contra la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por recogida de residuos de 2026 "impulsada por el gobierno municipal de Begoña Carrasco", según han anunciado este miércoles el secretario general de los socialistas, Rafa Simó, y la portavoz del grupo municipal del PSOE, Patricia Puerta, quienes han recordado que “ya empieza a haber sentencias que están tumbando ordenanzas similares en otros municipios de España”. "En el caso de que estos ocurriera en Castelló, quedaría un limbo legal el cobro de dicha tasa", ha afirmado Simó, quien ha concretado que esta acción judicial se hace necesaria “ante la imposibilidad de corregir, mediante el debate político y la transparencia, una medida que consideramos abusiva, injusta y legalmente cuestionable”. “El basurazo de Carrasco no solo es una agresión al bolsillo de las familias, sino también una medida de dudosa legalidad”, ha explicado, tras destacar que los socialistas quitarían el recuso en el caso de que la tasa sea justa y Carrasco "devuelva a la ciudadanía los 7 millones de euros de más que cobró al ciudadano por este concepto".

Lainez, López, Puerta, Simó y Rivera, este miércoles tras la comparecencia pública. / P. A.

El secretario general, en cualquier caso, ha subrayado que “Begoña Carrasco aún tiene la oportunidad de enmendar su error, porque seguimos abriendo la puerta del diálogo para, entre todos y todas, cumplir lo que dice la Ley y acabar con la arbitrariedad de una ordenanza fiscal que es injusta con las familias de Castelló”.

El recurso se fundamenta en "dos posibles vulneraciones esenciales de la legalidad vigente". Por un lado, la vulneración del principio de “quien contamina paga”, el PSPV alega que la ordenanza municipal quebranta el artículo 11 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Así, el cálculo de la cuota “no se corresponde con el volumen real de los residuos” generados por los ciudadanos y se "desvirtúa por completo este principio fundamental de la normativa". Por otro lado, el PSOE alega ausencia de progresividad y equidad porque no tiene en cuenta la capacidad económica real de las personas ni situaciones de vulnerabilidad más allá de las bonificaciones ya existentes.

Por su parte, Patricia Puerta ha recalcado que desde el grupo municipal socialista se han dado todos los pasos necesarios a nivel político para parar "este abuso". "Hemos hecho nuestra labor municipal rechazando el basurazo y proponiendo al gobierno municipal alternativas para una aplicación más justa y progresiva, hemos escuchado a los vecinos y hemos informado a la ciudadanía en la calle y en las redes. Y frente a ello, el desprecio de la alcaldesa”, ha dicho Puerta.

Respuesta del PP

Tras este anuncio, el concejal de Economía y Hacienda, Juan Carlos Redondo, ha denunciado que el PSOE “vuelve a demostrar que su única estrategia en Castellón es el ruido, el barro y la judicialización de la vida política municipal, porque van de derrota en derrota en las urnas y no tienen proyecto para la ciudad”.

Juan Carlos Redondo es el concejal de Economía y Hacienda. / Mediterráneo

Redondo ha destacado que resultad "muy revelador que el PSOE no recurriera la ordenanza del 2025, cuando se aplicó por primera vez una subida obligatoria derivada de una decisión del Gobierno de España, y que ahora, sin embargo, recurra la del 2026, justo cuando este Gobierno municipal ha completado una batería de bonificaciones para que muchos castellonenses paguen incluso menos que en 2024”, ha señalado. Para el responsable de Hacienda, “esto no es un ataque al equipo de Gobierno, es un ataque directo a los ciudadanos de Castellón”.

En el mismo sentido se ha pronunciado la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco. "La estrategia del PSOE es la judicialización de la política, les han archivado todos los casos denunciados", ha dicho Carrasco, quien también ha recordado que "no aceptan la derrota".