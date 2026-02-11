Ayuntamiento
La rehabilitación de viviendas en el grupo Sequiol de Castelló llega hasta el 70%
La concejala Ester Giner ha visitado las obras
El Plan de Barrios, que cuenta con una inversión de 17 millones contando con la financiación de la Unión Europea y que impulsa el Ayuntamiento de Castelló, ya ha completado un 70% de la rehabilitación en algunos de los bloques del grupo Sequiol, uno de los cinco a los que afecta este proyecto que beneficiará a cerca de 600 viviendas. Así lo ha destacado la concejala de Vivienda, Ester Giner, quien ha visitado los trabajos en este grupo que forma parte del programa Rehabilitemos Castelló.
"En Sequiol son seis bloques de viviendas donde se está trabajando. Las actuaciones que se están realizando incluyen la instalación de nuevos sistemas de aislamiento térmico por el exterior de los edificios o la instalación de equipos de aerotermia que ya se ha completado en todas las viviendas, con el objetivo de mejorar la climatización de las viviendas y su eficiencia energética, haciéndolas más sostenibles”, ha dicho la edila
“También hay que destacar que se ha finalizado la sustitución de las cubiertas en cuatro de los seis bloques lo que va a permitir comenzar a instalar próximamente paneles fotovoltaicos previstos también en esta actuación”, ha resaltado Giner.
La concejala ha insistido en que esta "está siendo la legislatura de la vivienda en la ciudad de Castellón, una apuesta del equipo de gobierno que lidera la alcaldesa Begoña Carrasco y que abarca la rehabilitación de viviendas pero también la liberalización del suelo para la construcción de más de 3.000 viviendas con un 40% de viviendas de protección pública".
